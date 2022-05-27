https://uz.sputniknews.ru/20220527/skolko-stoyat-osnovnye-produkty-pitaniya-na-rynkax-uzbekistana-24827962.html

Сколько стоят основные продукты питания на рынках Узбекистана

Сколько стоят основные продукты питания на рынках Узбекистана

Комитет по статистике провел мониторинг на центральных фермерских рынках в регионах страны.

2022-05-27T08:45+0500

2022-05-27T08:45+0500

2022-05-27T08:45+0500

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ТАШКЕНТ, 27 мая – Sputnik. Государственный комитет по статистике Узбекистана опубликовал информацию о минимальных и максимальных ценах на отдельные виды продовольственных товаров.Комитет по статистике провел мониторинг на центральных фермерских рынках в регионах.Согласно итогам исследования на сегодняшний день цены на продукты питания, следующие:Мониторинг учитывает цены на продукты питания на фермерских рынках. Цены в супермаркетах, минимаркетах и магазинах в список не входят, отмечает ведомство.Читайте также: В Узбекистане не возникнут проблемы с импортом зерна из-за квот в Казахстане - КучкаровВидео: как спровоцировать рост узбекского экспорта и удержать цены на хлеб

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цены, продукты, статистика, госкомстат