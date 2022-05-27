Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220527/skolko-stoyat-osnovnye-produkty-pitaniya-na-rynkax-uzbekistana-24827962.html
Сколько стоят основные продукты питания на рынках Узбекистана
Сколько стоят основные продукты питания на рынках Узбекистана
Комитет по статистике провел мониторинг на центральных фермерских рынках в регионах страны.
2022-05-27T08:45+0500
2022-05-27T08:45+0500
общество
цены
продукты
статистика
госкомстат
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/04/23762477_0:163:3063:1885_1920x0_80_0_0_0b7e7db748390cfd79ee9bc2053ce5b9.jpg
ТАШКЕНТ, 27 мая – Sputnik. Государственный комитет по статистике Узбекистана опубликовал информацию о минимальных и максимальных ценах на отдельные виды продовольственных товаров.Комитет по статистике провел мониторинг на центральных фермерских рынках в регионах.Согласно итогам исследования на сегодняшний день цены на продукты питания, следующие:Мониторинг учитывает цены на продукты питания на фермерских рынках. Цены в супермаркетах, минимаркетах и магазинах в список не входят, отмечает ведомство.Читайте также: В Узбекистане не возникнут проблемы с импортом зерна из-за квот в Казахстане - КучкаровВидео: как спровоцировать рост узбекского экспорта и удержать цены на хлеб
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/04/23762477_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_8e317a589f2b088ebec666fb7b7bcb99.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
цены, продукты, статистика, госкомстат

Сколько стоят основные продукты питания на рынках Узбекистана

08:45 27.05.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЦентральный овощной рынок в Симферополе
Центральный овощной рынок в Симферополе - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.05.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Комитет по статистике провел очередной мониторинг на центральных фермерских рынках в регионах страны.
ТАШКЕНТ, 27 мая – Sputnik. Государственный комитет по статистике Узбекистана опубликовал информацию о минимальных и максимальных ценах на отдельные виды продовольственных товаров.
Комитет по статистике провел мониторинг на центральных фермерских рынках в регионах.
Согласно итогам исследования на сегодняшний день цены на продукты питания, следующие:
говядина на кости (1 кг) – 45 000-73 000 сумов;
баранина (1 кг) – 55 000-86 000 сумов;
картофель (1 кг) – 3 000-8 000 сумов;
лук репчатый (1 кг) – 2 000-6 000 сумов;
морковь (1 кг) – 2 000-7 000 сумов;
яйца (10 шт.) – 6 000-15 000 сумов;
рис (1 кг) – 5 000 - 21 000 сумов;
масло растительное (1 л) – 15 400-28 000 сумов;
сахар (1 кг) – 9 000 - 14 000 сумов.
Мониторинг учитывает цены на продукты питания на фермерских рынках. Цены в супермаркетах, минимаркетах и магазинах в список не входят, отмечает ведомство.
Читайте также: В Узбекистане не возникнут проблемы с импортом зерна из-за квот в Казахстане - Кучкаров
Видео: как спровоцировать рост узбекского экспорта и удержать цены на хлеб
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0