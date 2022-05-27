Сколько стоят основные продукты питания на рынках Узбекистана
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Комитет по статистике провел очередной мониторинг на центральных фермерских рынках в регионах страны.
ТАШКЕНТ, 27 мая – Sputnik. Государственный комитет по статистике Узбекистана опубликовал информацию о минимальных и максимальных ценах на отдельные виды продовольственных товаров.
Комитет по статистике провел мониторинг на центральных фермерских рынках в регионах.
Согласно итогам исследования на сегодняшний день цены на продукты питания, следующие:
говядина на кости (1 кг) – 45 000-73 000 сумов;
баранина (1 кг) – 55 000-86 000 сумов;
картофель (1 кг) – 3 000-8 000 сумов;
лук репчатый (1 кг) – 2 000-6 000 сумов;
морковь (1 кг) – 2 000-7 000 сумов;
яйца (10 шт.) – 6 000-15 000 сумов;
рис (1 кг) – 5 000 - 21 000 сумов;
масло растительное (1 л) – 15 400-28 000 сумов;
сахар (1 кг) – 9 000 - 14 000 сумов.
Мониторинг учитывает цены на продукты питания на фермерских рынках. Цены в супермаркетах, минимаркетах и магазинах в список не входят, отмечает ведомство.