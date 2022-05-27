https://uz.sputniknews.ru/20220527/v-uzbekistane-sozdadut-plantatsii-lekarstvennyx-rasteniy--24827633.html

В Узбекистане создадут плантации лекарственных растений

В Узбекистане создадут плантации лекарственных растений

Для чего это и кто этим будет заниматься, читайте в нашем материале.

2022-05-27T10:05+0500

2022-05-27T10:05+0500

2022-05-27T10:05+0500

экономика

узбекистан

лекарственные растения

здоровье

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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В этом году в республике планируют заготовить 8555 тонн лекарственного растительного сырья. Об этом на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций (АИМК) сообщил директор Центра по выращиванию и переработке лекарственных растений Гайрат Жураев. Это станет возможным благодаря тому, что лесные хозяйства системы создадут плантации лекарственных растений на площади 4984 га, говорится в сообщении. В государстве уже есть успешный опыт создания таких плантаций. К примеру, в прошлом году 54 государственных лесных хозяйств создали экспериментальные плантации таких растений как лаванды, розмарина, шалфея, тимьяна, годжи и других на площади 195,1 га. Такой же эксперимент провели и в этом году еще 27 государственных лесных хозяйств, создав на площади 11,5 га экспериментальные маточные плантации редких видов лекарственных растений: голубики, малины и смородины. Ранее сообщалось, что президент Шавкат Мирзиёев утвердил площади для сооружения плантаций лекарственных растений. В постановлении "О мерах по организации культурного выращивания, переработки и широкого использования лекарственных растений в лечении" перечислены проекты и прописана специализация районов Узбекистана по выращиванию и переработке лекарственных растений. Также постановлением предусмотрено, что во всех поликлиниках Узбекистана появятся кабинеты народной медицины и фитобары. Новые методы в медицине начнут применять с 1 июня. При этом каждые полгода Министерство здравоохранения должно будет пересматривать клинические протоколы, стандарты диагностики и лечения. Кроме того, в ближайшее время власти создадут лечебное отделение на 40 койко-мест в Республиканском научно-практическом центре народной медицины при клинике Ташкентской медицинской академии.Читайте также: Узбекские поликлиники обзаведутся фитобарамиМирзиёев рассказал о планах по развитию фармацевтики

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узбекистан, лекарственные растения, здоровье