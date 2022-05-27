https://uz.sputniknews.ru/20220527/zapad-xochet-predlojit-rossiyskim-oligarxam-otkupitsya-ot-sanktsiy-24828388.html

Запад хочет предложить российским олигархам "откупиться" от санкций

Запад хочет предложить российским олигархам "откупиться" от санкций

Такую идею предложила глава канадского минфина Христя Фриланд.

2022-05-27T09:25+0500

2022-05-27T09:25+0500

2022-05-27T09:25+0500

специальная военная операция россии в донбассе

g7

санкции

украина

москва

евросоюз

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ТАШКЕНТ, 27 мая – Sputnik. Западные политики рассматривают возможность для российских олигархов "откупиться" от санкций, введенных против них на фоне спецоперации России на Украине, направив часть их денег на восстановление Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэтед Пресс.По данным источников, эту тему для обсуждения на встрече министров финансов стран G7 на прошлой неделе озвучила глава канадского минфина Христя Фриланд. По ее словам, с ней по данному вопросу связывались некоторые российские бизнесмены, которых она знала, когда работала журналистом в Москве.Как рассказал источник, украинские представители также были в курсе дискуссии и не выступали против канадского предложения. Отмечается, что его сделали в контексте обсуждения предоставления дополнительной финансовой помощи Украине и каким образом замороженные активы олигархов могут стать источником финансирования.Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что ЕС хочет создать фонд поддержки Украины, чтобы конфискованное и арестованное имущество фигурантов европейских санкций могло быть использовано для компенсаций жертвам или на восстановление Украины.После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины ЕС принял четыре пакета санкций против физлиц, организаций, финансового сектора и энергетики России.Всего персональные санкции по Украине затронули 900 физлиц.Речь идет о российском руководстве, в том числе всех членах Совбеза России, других ведущих политиках, представителях СМИ, Совета Федерации и Госдумы, бизнесменов, руководителях крупных компаний.Персональные санкции предусматривают запрет на въезд на территорию стран ЕС и замораживание активов.Напомним, западные страны ввели санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Новые ограничения коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий. Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также: Медведев: антироссийские санкции — это способ борьбы за мировое лидерствоСанкции начали пожирать своих создателей

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g7, санкции, украина, москва, евросоюз