https://uz.sputniknews.ru/20220528/xersonskaya-oblast-nachala-jit-po-moskovskomu-vremeni-24853827.html

Херсонская область начала жить по московскому времени

Херсонская область начала жить по московскому времени

Замглавы администрации региона: Херсонская область перешла на московское время.

2022-05-28T17:20+0500

2022-05-28T17:20+0500

2022-05-28T17:20+0500

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ТАШКЕНТ, 28 мая – Sputnik. Херсонская область перешла на московское время. Об этом РИА Новости заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."Москва — это центр времени Херсонской области", — сказал он.По его словам, область, начиная с этого года, больше не будет переходить на зимнее время, как это принято на Украине.Ранее о переходе на московское время также сообщили власти освобожденной части Запорожской области.Помимо этого, освобожденные территории Запорожской и Херсонской областей переходят на российский телефонный код "+7".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины.В регионах начали работу военно-гражданские администрации, идет трансляция российских телеканалов и радиостанций, а также восстановление торговых связей с Крымом.Напомним: Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также: Жители двух областей Украины получат гражданство России в упрощенном порядкеВ Запорожье заявили, что Украина потеряла выход к Азовскому морю навсегда

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украина, время