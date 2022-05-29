https://uz.sputniknews.ru/20220529/uzbekistan-i-belarus-naraschivayut-sotrudnichestvo-v-sfere-trudovoy-migratsii-24865841.html

Узбекистан и Беларусь наращивают сотрудничество в сфере трудовой миграции

Узбекистан и Беларусь наращивают сотрудничество в сфере трудовой миграции

В Ташкенте представители ведомств двух стран провели переговоры и подписали меморандум. 29.05.2022, Sputnik Узбекистан

2022-05-29T11:47+0500

2022-05-29T11:47+0500

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трудовая миграция

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ТАШКЕНТ, 29 мая – Sputnik. В Агентстве по внешней миграции прошла встреча с руководством Института профессионального образования Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Агентства.Участниками встречи стали заместитель руководителя Агентства по внешней трудовой миграции Ходжаакбар Файзуллаходжаев, ректор Института профессионального образования Беларуси Валерий Голубовский и другие официальные лица.Узбекская сторона рассказала белорусским гостям о свой работе и проводимых реформах в сфере трудовой миграции в республике.Участники встречи также обсудили сотрудничество в сфере трудовой миграции, профессионального образования и обучения иностранным языкам граждан, желающих работать за рубежом.По итогам встречи стороны подписали меморандум о сотрудничестве между Агентством по внешней трудовой миграции и Институтом профессионального образования Беларуси.Одним из ключевых партнеров Узбекистана в сфере трудовой миграции является Россия. По официальным данным, на 1 января 2022 года в России работало более 1 млн узбекистанцев — 67,3% от общего числа граждан страны, находящихся на заработках за рубежом.В Узбекистане действует программа организованного набора граждан для работы на предприятиях в Российской Федерации. При этом, российский Минтруд намерен скорректировать программу оргнабора, включив в нее не только стройки и предприятия агропромышленного комплекса. Кроме того, на днях начался отбор желающих для работы на космодроме "Восточный" в Амурской области России.По согласованию между правительствами двух стран, узбекистанцы могут пройти отбор, медицинский осмотр, вакцинацию, получить необходимые документы для работы в России еще в Узбекистане. При этом расходы на оформление документов и переезд к месту работы берет на себя работодатель.Напомним, с 1 июня в российских регионах откроют новые представительства Агентства по внешней миграции Узбекистана, их общее число составит 16.До этого офисы функционировали только в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Самаре и Уфе, уточняет ведомство.Читайте также: Видео: эксперт по миграции объяснил, почему зарплаты узбекистанцев в России будут растиВ 10 регионах России откроются офисы Агентства по внешней миграции Узбекистана

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