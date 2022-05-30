https://uz.sputniknews.ru/20220530/armyanskie-boksery-protestuyut-protiv-resheniya-sudey-na-che-2022-24889606.html
Армянские боксеры протестуют против решения судей на ЧЕ-2022
Армянские боксеры протестуют против решения судей на ЧЕ-2022
Армянские спортсмены отказались покинуть ринг в знак протеста против решения судей в полуфинале чемпионата Европы по боксу
2022-05-30T20:49+0500
2022-05-30T20:49+0500
2022-05-30T20:49+0500
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ТАШКЕНТ, 30 мая – Sputnik. Армянские боксеры оставались на ринге до четырех часов утра в знак протеста против решения судей в полуфинале Чемпионата Европы, сообщает Sputnik Армения.Недовольство спортсменов вызвало судейство полуфинала, когда в поединке между Нареком Манасяном и испанцем Эммануэлем Рейесом победу присудили испанцу.Члены национальной федерации по боксу и организаторы турнира оставались вместе со спортсменами в спорткомплексе им. Карена Демирчяна и просматривали видеозаписи поединков с участием армянского боксера.Не согласилась с арбитрами и украинская делегация - победителем полуфинальной встречи украинца Юрия Захареева с Мохаммедом Харисом Акбаром из Великобритании судьи назвали британца.Окончательное решение еще не принято, сообщает агентство.Финал чемпионата Европы по боксу в Ереване пройдет 30 мая в 17:00, до этого нужно будет определиться с его участниками.Напомним, на Олимпийских играх в Токио заявили, что спорные ситуации в боксерских поединках будут рассматривать отдельно, а судей, которые подошли к своей работе непрофессионально, отстранят от работы.Во время олимпийского турнира выразили протест против судейства боксерских поединков делегации некоторых государств, в том числе Узбекистана.Читайте также: Узбекистанец выиграл шахматный турнир в ОАЭ
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бокс, армения
Армянские боксеры протестуют против решения судей на ЧЕ-2022
Армянские спортсмены отказались покинуть ринг в знак протеста против решения судей в полуфинале чемпионата Европы по боксу
ТАШКЕНТ, 30 мая – Sputnik.
Армянские боксеры оставались на ринге до четырех часов утра в знак протеста против решения судей в полуфинале Чемпионата Европы, сообщает Sputnik Армения
.
Недовольство спортсменов вызвало судейство полуфинала, когда в поединке между Нареком Манасяном и испанцем Эммануэлем Рейесом победу присудили испанцу.
Члены национальной федерации по боксу и организаторы турнира оставались вместе со спортсменами в спорткомплексе им. Карена Демирчяна и просматривали видеозаписи поединков с участием армянского боксера.
Не согласилась с арбитрами и украинская делегация - победителем полуфинальной встречи украинца Юрия Захареева с Мохаммедом Харисом Акбаром из Великобритании судьи назвали британца.
Окончательное решение еще не принято, сообщает агентство.
Финал чемпионата Европы по боксу в Ереване пройдет 30 мая в 17:00, до этого нужно будет определиться с его участниками.
Напомним, на Олимпийских играх в Токио заявили, что спорные ситуации в боксерских поединках будут рассматривать отдельно, а судей, которые подошли к своей работе непрофессионально, отстранят от работы.
Во время олимпийского турнира выразили протест против судейства боксерских поединков делегации некоторых государств, в том числе Узбекистана
.