https://uz.sputniknews.ru/20220530/asaxi-sanktsii-protiv-rossii-povliyayut-na-15-tys-yaponskix-kompaniy-24878021.html

Асахи: санкции против России повлияют на 15 тыс. японских компаний

Асахи: санкции против России повлияют на 15 тыс. японских компаний

По своей жесткости антироссийские санкции сравнимы с введенными против Северной Кореи, заявил японский политик.

2022-05-30T12:46+0500

2022-05-30T12:46+0500

2022-05-30T12:57+0500

в мире

санкции

япония

северная корея

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ТАШКЕНТ, 30 мая - Sputnik. Санкции против Москвы, введенные Токио, ударят по 15 тыс. японских компаний, сообщила японская газета "Асахи".По заявлению издания, из-за запрета на импорт и экспорт негативное влияние могут испытать 15 тыс. японских компаний, которые напрямую или косвенно ведут бизнес с Россией. Еще одним результатом антироссийских санкций может стать рост цен на товары для населения, отмечают в газете.В "Асахи" цитируют неназванного политика, по словам которого, что санкции Японии против России по жесткости сравнимы с мерами, предпринятыми против КНДР.Напомним, западные страны ввели санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Новые ограничения коснулись в основном банковского сектора, сферы высоких технологий и энергетики.Токио в ответ на проведение спецоперации ввел против Москвы несколько пакетов санкций – исключил Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле и ввел запрет на экспорт 275 товаров, включая полупроводники, радары, сенсоры, лазеры, средства связи, записывающие устройства и их компоненты, программное обеспечение, комплектующие для тракторов, газотурбинные двигатели для самолетов и их комплектующие, оборудование для нефтепереработки.Также Япония ввела санкции в отношении 398 физических лиц и 28 организаций из России, и помимо этого, утвердила заморозку активов Сбербанка и Альфа-банка с 12 мая.Российская сторона, в свою очередь, заявила об отказе от ведения переговоров по мирному договору, прекращении безвизовых поездок граждан Японии на южные Курилы и объявила о выходе из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на островах.Читайте также:

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санкции, япония, северная корея