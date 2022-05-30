Какой сигнал подал миру Евразийский экономический форум в Бишкеке — мнения
© Sputnik / Таалайбек ОроскуловФлаги стран ЕАЭС. Архивное фото
© Sputnik / Таалайбек Ороскулов
Несмотря на мировой кризис, ЕАЭС выходит из привычного формата и стремится создать новый уровень взаимоотношений со странами Евразии, считают эксперты.
ТАШКЕНТ, 30 мая – Sputnik. В Бишкеке прошел первый Евразийский экономический форум с участием почти 2 500 человек из более 30 стран. Sputnik Кыргызстан узнал у экспертов, какие сигналы были поданы внешнему миру, какие перспективы нас ждут и насколько вероятно появление новых членов и партнеров Евразийского экономического союза.
Политолог Эсен Усубалиев считает, что Кыргызстан становится одним из активных участников процессов на евразийском экономическом пространстве.
"Я думаю, станет хорошей традицией некоторые важные мероприятия в рамках евразийских экономических процессов проводить в Бишкеке. По результатам форума можно сказать, что подан мощный сигнал мировому сообществу — акцент в мировых экономических процессах смещается на Евразию благодаря совокупному общему ресурсу, экономическому потенциалу, а также связи с Азиатско-Тихоокеанским регионом. То есть мировая экономическая деятельность сосредоточится именно на Евразии и Восточной Азии, что для стран, которые входят в евразийское экономическое сообщество, и, в частности для Кыргызстана, представляет интерес", — сказал Усубалиев.
По его словам, не исключено, что к Евразийскому экономическому союзу будут подключаться и другие страны.
"Конечно, это трудно прогнозировать и все будет зависеть от экономической и политической конъюнктуры, но, исходя из развивающихся экономических процессов на территории Евразии можно сказать, что появление новых партнеров и членов ЕАЭС вполне реально. Не стоит забывать, что в понятие "Евразия" входят и Восточная, и Южная, и Западная Азия, а это обширные регионы. Поэтому в этом вопросе есть большие перспективы", — считает политолог.
Выход из привычного формата
Политолог Шерадил Бактыгулов отметил, что ранее в Бишкеке проводились форумы в рамках ЕАЭС.
"Теперь же прошел Евразийский экономический форум с участием делегаций из более чем 30 стран. Из вопросов, которые поднимались для обсуждения, из пакетов соглашений, меморандумов, договоренностей, заключенных в рамках форума, мы видим, что ЕАЭС выходит из привычного формата и готов выйти на более широкие масштабы. Союз идет на сотрудничество как с ближайшими соседями — Китаем, Афганистаном, Индией, Таджикистаном, Узбекистаном и т.д., так и с дальним зарубежьем, распространяясь на весь континент. Евразийский форум стал точкой, где встретились Запад и Восток, и это, на мой взгляд, самое важное его достижение. Конечно, результаты будут зависеть от повседневной совместной работы над увеличением в первую очередь торгово-экономических отношений между странами, расширением торговли, передвижением людей, услуг, товаров и финансов", — сказал Бактыгулов.
По его словам, еще один посыл, который прозвучал на форуме, не был закреплен в формальных документах, но он достаточно четкий.
"Во всех уголках мира происходят кризисы, в том числе с применением вооруженных сил. Посмотрите на ситуацию в Африке, Азии, арабских странах. Даже в Америке предостаточно кризисных ситуаций. Но это не означает, что мы должны одномоментно забыть о своих проблемах, это никогда не должно становиться тормозом для укрепления торгово-экономического взаимодействия. Как в старой поговорке: "Война войной, а обед по расписанию". Только от нас зависит укрепление торгово-экономического сотрудничества, и это есть прагматизм во внешнеэкономической деятельности. Именно такую идею озвучили очень четко разные делегации", — пояснил эксперт.
По его словам, в перспективе в ЕАЭС возможно появление новых партнеров, новых наблюдателей и даже членов.
"Интерес к ЕАЭС невероятно высок, и интеграция на основе экономики куда притягательнее и практичнее идеологических союзов. В мире растет спрос на сотрудничество в рамках именно таких интеграционных организаций. Даже у СНГ, куда входят постсоветские страны, сейчас открылось второе дыхание, ему тоже нужен новый формат сотрудничества. И таким новым форматом вполне может стать ЕАЭС. Союз уже достаточно давно прорабатывает вопросы, например, о режиме наибольшего благоприятствования. Такие договоры уже заключены с Вьетнамом, Израилем, Ираном. Немного сложнее с Китаем, так как нужно защитить интересы отечественных производителей перед экономикой номер один в мире, но сама Поднебесная очень заинтересована в рынках ЕАЭС. Форум показал, что работа в этом направлении идет и ЕАЭС получает новый толчок для развития", — сказал политолог.
Взгляд экономиста
Доктор экономических наук, профессор КЭУ Бейшенбек Ишенов подчеркнул, что на форуме большое внимание было уделено решению проблематики в ЕАЭС.
"Отрадно, что форум такого высокого уровня провели в Бишкеке. Он был нужен всем участникам ЕАЭС, потому что именно на этой площадке мы ищем альтернативные пути развития экономики, политики, финансового рынка, улучшения макроэкономических стратегических показателей, предпринимательства, "зеленой" экономики и т.д. Именно здесь обсуждались будущее экономического союза, роль Российской Федерации, Казахстана, Кыргызстана, Армении и Беларуси в новых геополитических условиях", — сказал Ишенов.
По его словам, замечательно, что каждый участник форума имел возможность обсуждать различные вопросы, вместе со всеми вырабатывать единое мнение, которое бы удовлетворяло все стороны.
"Конечно, это дает позитивный импульс, так как необходимо решать вопросы в таможенной сфере, в сфере пограничных территорий, работы фондов, проблем предпринимательства, инвесторов и т.д. Как сказал Владимир Путин, мы не можем дать возможность уничтожить наш союз, наши экономики и хотим, чтобы каждая страна была самостоятельна и независима, но все жили дружно и комфортно в одном экономическом союзе. Это хороший посыл", — сказал экономист.
Новый уровень
Председатель Делового совета ЕАЭС, глава совета Евразийского центра интеграционных исследований и коммуникаций Данил Ибраев отметил, что Евразийский экономический форум прошел на высочайшем уровне.
"Было проведено более десятка сессий, мероприятий различного характера, где обсуждались очень серьезные вопросы, которые возникли в эпоху постпандемийного и других кризисов. И самое главное — искали пути решения проблем. Почти все выступающие подчеркивали, что Евразийский экономический союз ориентирован на открытость, взаимодействие с миром. При этом в рамках единого экономического пространства идет формирование конкурентоспособных условий для развития бизнеса как внутри, так и для выхода на любую страну, где наши товары и услуги, наши продукты, инвестиции и финансы применимы. Как заявил российский лидер, Россию и ЕАЭС сегодня уже невозможно "выключить" на мировом рынке. С союзом хотят работать многие страны, и перспективы в этом направлении огромные", — сказал Ибраев.
По его словам, интеграция в ЕАЭС идет и тут не обходится без сложностей, но эти проблемы преодолимы, в том числе с помощью переговоров на подобных форумах.
"Сегодня ЕАЭС выходит на новый уровень, несмотря на санкционные моменты. Политика ЕАЭС формируется по нормам и правилам таким образом, чтобы привлекательность каждой страны внутри союза была максимальной и в дальнейшем превратилась в точки роста во взаимоотношениях с другими государствами. Мир идет по пути модернизации, создания технологий, которыми мы должны делиться друг с другом. Ни одна страна не может в полной мере производить весь товар или же охватить все технологии. Соответственно каждая страна или союз дополняет мировое сообщество, а мировое сообщество создает для каждой страны, для каждого региона условия для роста", — сказал Ибраев.
Он подчеркнул, что Кыргызстан, разумно и обоснованно находясь в Евразийском экономическом союзе, является страной с максимально либеральной экономикой. При помощи ЕАЭС он намерен добиться успеха и выйти на внешние рынки в новом качестве.
Эксперты сходятся во мнении, что несмотря на мировой кризис, ЕАЭС выходит из привычного формата и стремится создать новый уровень взаимоотношений со странами Евразии.
Читайте также: