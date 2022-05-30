https://uz.sputniknews.ru/20220530/kakoy-signal-podal-miru-evraziyskiy-ekonomicheskiy-forum-v-bishkeke--mneniya-24879168.html

Какой сигнал подал миру Евразийский экономический форум в Бишкеке — мнения

Какой сигнал подал миру Евразийский экономический форум в Бишкеке — мнения

Несмотря на мировой кризис, ЕАЭС выходит из привычного формата и стремится создать новый уровень взаимоотношений со странами Евразии, считают эксперты.

2022-05-30T13:30+0500

2022-05-30T13:30+0500

2022-05-30T13:30+0500

политика

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ТАШКЕНТ, 30 мая – Sputnik. В Бишкеке прошел первый Евразийский экономический форум с участием почти 2 500 человек из более 30 стран. Sputnik Кыргызстан узнал у экспертов, какие сигналы были поданы внешнему миру, какие перспективы нас ждут и насколько вероятно появление новых членов и партнеров Евразийского экономического союза.Политолог Эсен Усубалиев считает, что Кыргызстан становится одним из активных участников процессов на евразийском экономическом пространстве.По его словам, не исключено, что к Евразийскому экономическому союзу будут подключаться и другие страны.Выход из привычного форматаПолитолог Шерадил Бактыгулов отметил, что ранее в Бишкеке проводились форумы в рамках ЕАЭС.По его словам, еще один посыл, который прозвучал на форуме, не был закреплен в формальных документах, но он достаточно четкий.По его словам, в перспективе в ЕАЭС возможно появление новых партнеров, новых наблюдателей и даже членов."Интерес к ЕАЭС невероятно высок, и интеграция на основе экономики куда притягательнее и практичнее идеологических союзов. В мире растет спрос на сотрудничество в рамках именно таких интеграционных организаций. Даже у СНГ, куда входят постсоветские страны, сейчас открылось второе дыхание, ему тоже нужен новый формат сотрудничества. И таким новым форматом вполне может стать ЕАЭС. Союз уже достаточно давно прорабатывает вопросы, например, о режиме наибольшего благоприятствования. Такие договоры уже заключены с Вьетнамом, Израилем, Ираном. Немного сложнее с Китаем, так как нужно защитить интересы отечественных производителей перед экономикой номер один в мире, но сама Поднебесная очень заинтересована в рынках ЕАЭС. Форум показал, что работа в этом направлении идет и ЕАЭС получает новый толчок для развития", — сказал политолог.Взгляд экономистаДоктор экономических наук, профессор КЭУ Бейшенбек Ишенов подчеркнул, что на форуме большое внимание было уделено решению проблематики в ЕАЭС.По его словам, замечательно, что каждый участник форума имел возможность обсуждать различные вопросы, вместе со всеми вырабатывать единое мнение, которое бы удовлетворяло все стороны.Новый уровеньПредседатель Делового совета ЕАЭС, глава совета Евразийского центра интеграционных исследований и коммуникаций Данил Ибраев отметил, что Евразийский экономический форум прошел на высочайшем уровне."Было проведено более десятка сессий, мероприятий различного характера, где обсуждались очень серьезные вопросы, которые возникли в эпоху постпандемийного и других кризисов. И самое главное — искали пути решения проблем. Почти все выступающие подчеркивали, что Евразийский экономический союз ориентирован на открытость, взаимодействие с миром. При этом в рамках единого экономического пространства идет формирование конкурентоспособных условий для развития бизнеса как внутри, так и для выхода на любую страну, где наши товары и услуги, наши продукты, инвестиции и финансы применимы. Как заявил российский лидер, Россию и ЕАЭС сегодня уже невозможно "выключить" на мировом рынке. С союзом хотят работать многие страны, и перспективы в этом направлении огромные", — сказал Ибраев.По его словам, интеграция в ЕАЭС идет и тут не обходится без сложностей, но эти проблемы преодолимы, в том числе с помощью переговоров на подобных форумах.Он подчеркнул, что Кыргызстан, разумно и обоснованно находясь в Евразийском экономическом союзе, является страной с максимально либеральной экономикой. При помощи ЕАЭС он намерен добиться успеха и выйти на внешние рынки в новом качестве.Эксперты сходятся во мнении, что несмотря на мировой кризис, ЕАЭС выходит из привычного формата и стремится создать новый уровень взаимоотношений со странами Евразии.Читайте также:

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