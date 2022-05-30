https://uz.sputniknews.ru/20220530/legkoatletka-roksana-xudoyarova-zavoevala-vtoroe-mesto-na-turnire-vo-frantsii-24877631.html
Легкоатлетка Роксана Худоярова завоевала второе место на турнире во Франции
Легкоатлетка Роксана Худоярова завоевала второе место на турнире во Франции
Спортсменка из Узбекистана поднялась на пьедестал почета на международном турнире в Европе.
2022-05-30T12:24+0500
2022-05-30T12:24+0500
2022-05-30T12:24+0500
спорт
франция
легкая атлетика
турнир
узбекистан
европа
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ТАШКЕНТ, 30 мая – Sputnik. Узбекистанская легкоатлетка Роксана Худоярова заняла второе место в международном турнире Meeting international de Forbach, организованном во французском городе Форбак. Об этом сообщает пресс-служба национального Олимпийского комитета Узбекистана.Худоярова во Франции участвовала в своей любимой категории соревнований - тройном прыжке. Известно, что соревнования проходили на открытом воздухе, а температура воздуха составила всего лишь +11 градусов по Цельсию, что создало некоторые неудобства спортсменам.Так, первое место с результатом 14,14 м заняла уроженка Финляндии Кристина Макела. На втором месте расположилась спортсменка из Узбекистана Роксана Худоярова с результатом 13,42 м. Бронзовую медаль турнира завоевала легкоатлетка из Франции Руги Диалло с результатом 13,31 м.Это уже третий старт Худояровой за последние пять дней. Спортсменка также вошла в топ-5 на международных турнирах в Греции 25 мая и в Польше 27 мая.Читайте также:
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франция, легкая атлетика, турнир, узбекистан, европа
Легкоатлетка Роксана Худоярова завоевала второе место на турнире во Франции
Спортсменка из Узбекистана поднялась на пьедестал почета на международном турнире в Европе.
ТАШКЕНТ, 30 мая – Sputnik.
Узбекистанская легкоатлетка Роксана Худоярова заняла второе место в международном турнире Meeting international de Forbach, организованном во французском городе Форбак. Об этом сообщает
пресс-служба национального Олимпийского комитета Узбекистана.
Худоярова во Франции участвовала в своей любимой категории соревнований - тройном прыжке. Известно, что соревнования проходили на открытом воздухе, а температура воздуха составила всего лишь +11 градусов по Цельсию, что создало некоторые неудобства спортсменам.
Так, первое место с результатом 14,14 м заняла уроженка Финляндии Кристина Макела. На втором месте расположилась спортсменка из Узбекистана Роксана Худоярова с результатом 13,42 м. Бронзовую медаль турнира завоевала легкоатлетка из Франции Руги Диалло с результатом 13,31 м.
Это уже третий старт Худояровой за последние пять дней. Спортсменка также вошла в топ-5 на международных турнирах в Греции 25 мая и в Польше 27 мая.
"Три старта за пять дней. Пять перелётов плюс стабильные прыжки. Сонная и уставшая на секторе из-за разного часового пояса, без тренеров, и одна прошла этот тяжелый, но интересный путь. Теперь буду готовиться к соревнованиям ещё усерднее, ведь это только начало. Впереди немало престижных соревнований", - прокомментировала свое участие Худоярова в соревновательном турне по Европе.