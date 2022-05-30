https://uz.sputniknews.ru/20220530/legkoatletka-roksana-xudoyarova-zavoevala-vtoroe-mesto-na-turnire-vo-frantsii-24877631.html

Легкоатлетка Роксана Худоярова завоевала второе место на турнире во Франции

Легкоатлетка Роксана Худоярова завоевала второе место на турнире во Франции

Спортсменка из Узбекистана поднялась на пьедестал почета на международном турнире в Европе.

2022-05-30T12:24+0500

2022-05-30T12:24+0500

2022-05-30T12:24+0500

спорт

франция

легкая атлетика

турнир

узбекистан

европа

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ТАШКЕНТ, 30 мая – Sputnik. Узбекистанская легкоатлетка Роксана Худоярова заняла второе место в международном турнире Meeting international de Forbach, организованном во французском городе Форбак. Об этом сообщает пресс-служба национального Олимпийского комитета Узбекистана.Худоярова во Франции участвовала в своей любимой категории соревнований - тройном прыжке. Известно, что соревнования проходили на открытом воздухе, а температура воздуха составила всего лишь +11 градусов по Цельсию, что создало некоторые неудобства спортсменам.Так, первое место с результатом 14,14 м заняла уроженка Финляндии Кристина Макела. На втором месте расположилась спортсменка из Узбекистана Роксана Худоярова с результатом 13,42 м. Бронзовую медаль турнира завоевала легкоатлетка из Франции Руги Диалло с результатом 13,31 м.Это уже третий старт Худояровой за последние пять дней. Спортсменка также вошла в топ-5 на международных турнирах в Греции 25 мая и в Польше 27 мая.Читайте также:

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франция, легкая атлетика, турнир, узбекистан, европа