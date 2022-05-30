https://uz.sputniknews.ru/20220530/minoborony-rossii-pokazalo-boevye-vylety-su-25---video-24881948.html

Минобороны России показало боевые вылеты Су-25 - видео

Минобороны России показало боевые вылеты Су-25 - видео

Замаскированные объекты украинской военной инфраструктуры были уничтожены российскими штурмовиками с предельно малых высот.

2022-05-30T15:38+0500

2022-05-30T15:38+0500

2022-05-30T15:38+0500

специальная военная операция россии в донбассе

минобороны рф

су-25

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ТАШКЕНТ, 30 мая - Sputnik. Минобороны России продемонстрировало кадры боевых вылетов штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил страны в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает RT на русском.Экипажи штурмовиков нанесли удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ с предельно малых высот.Российские военные с помощью Су-25 уничтожили замаскированные вражеские укрепления, технику и вооружения.Ранее сообщалось, что поражение наземных целей штурмовиками Су-25 ВКС выполняется авиационным ракетным вооружением.Напомним, Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого проводится демилитаризация и денацификация Украины. Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.Читайте также:

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