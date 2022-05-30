https://uz.sputniknews.ru/20220530/minselxoz-uzbekistan-uvelichil-proizvodstvo-zerna-24876717.html
Минсельхоз: Узбекистан увеличил производство зерна
Минсельхоз: Узбекистан увеличил производство зерна
При этом прошлогодних запасов зерна в стране хватит до августа текущего года.
2022-05-30T12:02+0500
2022-05-30T12:02+0500
2022-05-30T12:02+0500
экономика
узбекистан
производство
зерно
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ТАШКЕНТ, 30 мая – Sputnik. Если в 1990-х Узбекистан входил "в число стран-мегаимпортеров зерна", то сегодня республика не только закупает зерно, но и экспортирует его в соседние государства "в виде товара и семян". Об этом заявил заместитель начальника управления зерноводства и зернобобовых культур Министерства сельского хозяйства Узбекистана Абдулла Мансуров. Развитие экспорта зерна в Узбекистане влияет и на рост возможностей для селекции новых сортов зерновых культур. По словам Абдуллы Мансурова, в госреестре появилось более 50 новых сортов зерновых. Кроме этого, фермеры импортируют сорта, приспособленные к местным условиям, и таким образом получают высокие урожаи.В Узбекистане растет и площадь земель, отведенных под возделывание новых сортов. В резульиате прошлогодних запасов зерна в стране хватит до августа текущего года.Из данного объема 5,5 млн тонн зерна хватит для потребления и других нужд населения. Выращивание еще 2 млн тонн зерна, по словам чиновника, позволит накормить скот, птицу и рыбу, что послужит развитию других отраслей промышленности.Читайте также:
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узбекистан, производство, зерно
Минсельхоз: Узбекистан увеличил производство зерна
При этом прошлогодних запасов зерна в стране хватит до августа текущего года.
ТАШКЕНТ, 30 мая – Sputnik.
Если в 1990-х Узбекистан входил "в число стран-мегаимпортеров зерна", то сегодня республика не только закупает зерно, но и экспортирует его в соседние государства "в виде товара и семян". Об этом заявил
заместитель начальника управления зерноводства и зернобобовых культур Министерства сельского хозяйства Узбекистана Абдулла Мансуров.
"За счет выделения субсидий зерноводческому направлению снизилась себестоимость продукции. Это привело к снижению цен на рынках", - цитирует Мансурова пресс-служба Минсельхоза.
Развитие экспорта зерна в Узбекистане влияет и на рост возможностей для селекции новых сортов зерновых культур. По словам Абдуллы Мансурова, в госреестре появилось более 50 новых сортов зерновых. Кроме этого, фермеры импортируют сорта, приспособленные к местным условиям, и таким образом получают высокие урожаи.
"В 2020 году средняя урожайность по стране составляла 57 центнеров с гектара, а в 2021 году – 64 центнера. В 2022 году мы планируем получить по 70 центнеров зерна с гектара", - сообщил Мансуров.
В Узбекистане растет и площадь земель, отведенных под возделывание новых сортов. В резульиате прошлогодних запасов зерна в стране хватит до августа текущего года.
"В июне мы соберем с наших полей более 7 млн тонн свежего зерна. Ожидается, что урожай будет более чем на 1 млн тонн больше, чем в прошлом году", - говорит Абдулла Мансуров.
Из данного объема 5,5 млн тонн зерна хватит для потребления и других нужд населения. Выращивание еще 2 млн тонн зерна, по словам чиновника, позволит накормить скот, птицу и рыбу, что послужит развитию других отраслей промышленности.