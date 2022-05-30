https://uz.sputniknews.ru/20220530/prolivnye-dojdi-unesli-jizni-bolee-80-braziltsev-24873968.html

Проливные дожди унесли жизни более 80 бразильцев

Проливные дожди унесли жизни более 80 бразильцев

Причиной трагедии стала непогода в одном из восточных штатов страны.

2022-05-30T08:47+0500

2022-05-30T08:47+0500

2022-05-30T08:47+0500

происшествия

бразилия

дожди

трагедия

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ТАШКЕНТ, 30 мая – Sputnik. Более 80 человек погибли в результате сильных дождей в Бразилии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на новостной портал G1.Трагедия произошла в восточном штате страны.Помимо этого, свыше 50 человек числятся пропавшими без вести.Местные власти обещают помощь пострадавшим.Читайте также: В Джалал-Абаде произошел взрыв на заводе, есть пострадавшиеБолее 30 человек погибло в Нигерии

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бразилия, дожди, трагедия