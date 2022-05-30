https://uz.sputniknews.ru/20220530/prolivnye-dojdi-unesli-jizni-bolee-80-braziltsev-24873968.html
Проливные дожди унесли жизни более 80 бразильцев
Проливные дожди унесли жизни более 80 бразильцев
Причиной трагедии стала непогода в одном из восточных штатов страны.
2022-05-30T08:47+0500
2022-05-30T08:47+0500
2022-05-30T08:47+0500
происшествия
бразилия
дожди
трагедия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1e/18987975_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_6d9e01b70ed749c77b7211e589516ae1.jpg
ТАШКЕНТ, 30 мая – Sputnik. Более 80 человек погибли в результате сильных дождей в Бразилии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на новостной портал G1.Трагедия произошла в восточном штате страны.Помимо этого, свыше 50 человек числятся пропавшими без вести.Местные власти обещают помощь пострадавшим.Читайте также: В Джалал-Абаде произошел взрыв на заводе, есть пострадавшиеБолее 30 человек погибло в Нигерии
бразилия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1e/18987975_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_580e3ccacc361232ffeb973628c2cfcd.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
бразилия, дожди, трагедия
Проливные дожди унесли жизни более 80 бразильцев
Причиной трагедии стала непогода в одном из восточных штатов страны.
ТАШКЕНТ, 30 мая – Sputnik.
Более 80 человек погибли в результате сильных дождей в Бразилии. Об этом сообщает
РИА Новости со ссылкой на новостной портал G1.
Трагедия произошла в восточном штате страны.
"Число людей, погибших в результате проливных дождей, обрушившихся на Пернамбуку (штат на востоке Бразилии — ред.), возросло до 84", — сообщает СМИ.
Помимо этого, свыше 50 человек числятся пропавшими без вести.
Местные власти обещают помощь пострадавшим.