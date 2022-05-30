https://uz.sputniknews.ru/20220530/vyplaty-sotsialnyx-posobiy-vyzvali-rost-moshennichestva-v-uzbekistane-24879976.html

Выплаты социальных пособий вызвали рост мошенничества в Узбекистане

Выплаты социальных пособий вызвали рост мошенничества в Узбекистане

Как уберечь себя от мошенников при получении социальных выплат - читайте в нашем материале.

2022-05-30T14:13+0500

2022-05-30T14:13+0500

2022-05-30T14:13+0500

общество

выплата

узбекистан

социальные пособия

мошенничество

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ТАШКЕНТ, 30 мая – Sputnik. В Узбекистане социальные выплаты пенсионерам и малообеспеченным вызвали бурный рост мошеннических схем. Об этом сообщают представители платежной системы Uzcard.Одна из самых распространенных схем мошенников – публикация в многочисленных группах в соцсетях объявлений о необходимости зарегистрироваться на сайте для получения помощи от государства.Пользователям отправляют ссылки, после чего от них требуют указать целый ряд сведений. Это номер банковской карты, персональные данные и цифры кода, который приходит на телефон через SMS.После получения доступа к картам жертв обманным путем, злоумышленники снимают с них все средства.В Uzcard напоминают, что в постановлении президента речь идет о единовременной помощи. Социальные выплаты производят автоматически без необходимости предоставления какой-либо дополнительной информации со стороны граждан.Напомним, постановлением президента Шавката Мирзиёева от 25 мая пенсионеры, инвалиды, семьи, потерявшие кормильца, а также граждане, ухаживающие за детьми-инвалидами получат единовременную выплату из госбюджета.Получить пособие малоимущие жители республики смогут в течение двух недель.Размер пособия в Ташкенте составит 400 тыс. сумов, в Каракалпакстане и других регионах – 300 тыс. сумов.Всего единовременную выплату получат 8,9 млн. узбекистанцев.Читайте также:

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выплата, узбекистан, социальные пособия, мошенничество