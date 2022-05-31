https://uz.sputniknews.ru/20220531/gazprom-polnostyu-ostanovil-postavki-gaza-v-niderlandy-24899771.html
"Газпром" полностью остановил поставки газа в Нидерланды
"Газпром" полностью остановил поставки газа в Нидерланды
"Газпром экспорт" не получил оплату за поставки газа в рублях от нидерландской GasTerra.
2022-05-31T13:04+0500
2022-05-31T13:04+0500
2022-05-31T13:04+0500
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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. "Газпром" полностью прекратил поставки газа нидерландской компании GasTerra из-за отказа осуществлять оплату за голубое топливо в рублях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российской компании.Накануне энергетическая компания из Нидерландов заявила об отказе оплачивать поставки газа из России в рублях. Впоследствии "Газпром" уведомил GasTerra о прекращении поставок с 31 мая. Таким образом, по действующему контракту, Нидерланды не получат около двух млрд кубов газа.Напомним, на фоне усиления санкционного давления западных стран из-за спецоперации на Украине с 1 апреля Москва начала принимать оплату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что отказ от выполнения операций в российской валюте будут рассматривать как неисполнение обязательств по договорам.По новой схеме, "Газпромбанк" открывает специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных клиентов. После этого они смогут переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте, банк будет продавать ее на Московской бирже, а затем зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с него рассчитываться с "Газпромом".В конце апреля "Газпром" прекратил поставки топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила о сокращении транзита в другие страны в случае, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива. С 21 мая прекратились поставки в Финляндию.Читайте также:
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газпром, нидерланды, оплата, газ, поставки, рубль
"Газпром" полностью остановил поставки газа в Нидерланды
"Газпром экспорт" не получил оплату за поставки газа в рублях от нидерландской GasTerra.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik.
"Газпром" полностью прекратил поставки газа нидерландской компании GasTerra из-за отказа осуществлять оплату за голубое топливо в рублях. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу российской компании.
"Газпром экспорт" по состоянию на конец рабочего дня 30 мая не получил платеж за поставки газа в апреле от GasTerra B.V. "в соответствии с Указом президента России № 172 от 31.03.2022 года", — говорится в заявлении компании.
Накануне энергетическая компания из Нидерландов заявила об отказе оплачивать поставки газа из России в рублях. Впоследствии "Газпром" уведомил GasTerra о прекращении поставок с 31 мая. Таким образом, по действующему контракту, Нидерланды не получат около двух млрд кубов газа.
Напомним, на фоне усиления санкционного давления западных стран из-за спецоперации на Украине с 1 апреля Москва начала принимать оплату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что отказ от выполнения операций в российской валюте будут рассматривать как неисполнение обязательств по договорам.
По новой схеме, "Газпромбанк" открывает специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных клиентов. После этого они смогут переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте, банк будет продавать ее на Московской бирже, а затем зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с него рассчитываться с "Газпромом".
В конце апреля "Газпром" прекратил поставки топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила о сокращении транзита в другие страны в случае, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива. С 21 мая прекратились поставки в Финляндию.