https://uz.sputniknews.ru/20220531/snova-seli-i-grad-ekstrennoe-preduprejdenie-ot-sinoptikov-24913826.html

Снова сели и град: экстренное предупреждение от синоптиков

Снова сели и град: экстренное предупреждение от синоптиков

Узгидромет предупредил об опасности паводков и пыли в предгорных и горных районах.

2022-05-31T19:36+0500

2022-05-31T19:36+0500

2022-05-31T19:36+0500

общество

узгидромет

паводки

град

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ТАШКЕНТ, 31 мая – Sputnik. В Узбекистане вновь опасность селей. Экстренное предупреждение об этом распространила Гидрометеорологическая служба республики.По данным Узгидромета, 3-4 июня в северных, южных и пустынных регионах республики ветер может усилиться до 18-23 м/с, появится пыльный поземок.В предгорных и горных районах 2-4 июня пройдут дожди, местами – град. В следующих районах есть опасность паводков и селей:Жителей этих районов, отдыхающих и водителей просят быть осторожными.Напомним: в конце апреля проливные дожди вызвали наводнение, которое МЧС назвало самым сильным за последние 80 лет. В результате стихии в Джизакской области эвакуировано более 100 человек, подтопленными оказались 260 домов, 53 из них полностью разрушены. Незначительные подтопления домов и улиц также были зафиксированы в Самаркандской области, паводки – в Кашкадарьинской и Навоийской областях.Читайте также: Узгидромет: каким будет июнь

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узгидромет, паводки, град