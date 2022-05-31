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https://uz.sputniknews.ru/20220531/snova-seli-i-grad-ekstrennoe-preduprejdenie-ot-sinoptikov-24913826.html
Снова сели и град: экстренное предупреждение от синоптиков
Снова сели и град: экстренное предупреждение от синоптиков
Узгидромет предупредил об опасности паводков и пыли в предгорных и горных районах.
2022-05-31T19:36+0500
2022-05-31T19:36+0500
общество
узгидромет
паводки
град
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ТАШКЕНТ, 31 мая – Sputnik. В Узбекистане вновь опасность селей. Экстренное предупреждение об этом распространила Гидрометеорологическая служба республики.По данным Узгидромета, 3-4 июня в северных, южных и пустынных регионах республики ветер может усилиться до 18-23 м/с, появится пыльный поземок.В предгорных и горных районах 2-4 июня пройдут дожди, местами – град. В следующих районах есть опасность паводков и селей:Жителей этих районов, отдыхающих и водителей просят быть осторожными.Напомним: в конце апреля проливные дожди вызвали наводнение, которое МЧС назвало самым сильным за последние 80 лет. В результате стихии в Джизакской области эвакуировано более 100 человек, подтопленными оказались 260 домов, 53 из них полностью разрушены. Незначительные подтопления домов и улиц также были зафиксированы в Самаркандской области, паводки – в Кашкадарьинской и Навоийской областях.Читайте также: Узгидромет: каким будет июнь
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узгидромет, паводки, град

Снова сели и град: экстренное предупреждение от синоптиков

19:36 31.05.2022
© Pixabay / Etienne Marais Град
Град - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2022
© Pixabay / Etienne Marais
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Узгидромет предупредил об опасности паводков и пыли в предгорных и горных районах.
ТАШКЕНТ, 31 мая – Sputnik. В Узбекистане вновь опасность селей. Экстренное предупреждение об этом распространила Гидрометеорологическая служба республики.
По данным Узгидромета, 3-4 июня в северных, южных и пустынных регионах республики ветер может усилиться до 18-23 м/с, появится пыльный поземок.
В предгорных и горных районах 2-4 июня пройдут дожди, местами – град. В следующих районах есть опасность паводков и селей:
Кашкадарьинская область: Яккабагский, Дехканабадский, Чиракчинский, Китабский, Шахрисябзкий, Камашинский, Гузарский районы;
Сурхандарьинская область: Сарыасийский, Узунский, Алтынсайский, Денауский, Байсунский, Шерабадский, Шурчинский, Кумкурганский, Музрабатский районы;
Самаркандская область: Ургутский, Самаркандский, Булунгурский, Нурабадский, Кошрабадский, Каттагурганский, Пайарыкский, Джамбайский, Иштыханский районы;
Навоийская область: Хатырчинский, Навбахорский, Нуратинский, Канимехский, Карманинский районы;
Джизакская область: Зааминский, Бахмальский, Галляаральский, Шараф-Рашидовский, Фаришский, Янгиабадский районы;
Ташкентская область: Ахангаранский, Бостанлыкский, Паркентский, Пскентский, Уртачирчикский, Юкоричирчикский районы и города Ангрен, Алмалык;
Наманганская область: Папский, Касансайский, Чартакский, Чустский, Наманганский, Янгикурганский районы;
Ферганская область: Сохский, Шахимарданский, Ферганский, Бешарыкский районы;
Андижанская область: Андижанский, Асакинский, Джалакудукский, Кургантепинский, Пахтаабадский, Избасканский, Хожаабадский, Мархаматский районы и город Ханабад.
Жителей этих районов, отдыхающих и водителей просят быть осторожными.
Напомним: в конце апреля проливные дожди вызвали наводнение, которое МЧС назвало самым сильным за последние 80 лет. В результате стихии в Джизакской области эвакуировано более 100 человек, подтопленными оказались 260 домов, 53 из них полностью разрушены. Незначительные подтопления домов и улиц также были зафиксированы в Самаркандской области, паводки – в Кашкадарьинской и Навоийской областях.
Читайте также: Узгидромет: каким будет июнь
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