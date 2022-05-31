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Узгидромет: каким будет июнь

Узгидромет: каким будет июнь

Синоптики прокомментировали слухи среди населения об аномальном лете.

2022-05-31T10:11+0500

2022-05-31T10:11+0500

2022-05-31T10:12+0500

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узбекистан

прогноз погоды

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ТАШКЕНТ, 31 мая – Sputnik. По предварительной оценке, на основе расчетов ведущих мировых прогностических центров, июнь в этом году будет умеренно жарким. Об этом сообщает Центр гидрометеорологической службы Узбекистана (Узгидромет).По данным синоптиков, средняя месячная температура июня ожидается около нормы, местами - преимущественно по северу республики - на 1-2градуса выше нормы.По центральным и восточным районам ожидаются колебания дневной температуры от 29-32 до 36-39 градусов.По северу, югу и пустынной зоне республики в самые жаркие периоды температура воздуха повысится до 40-42 градусов.Осадков в июне ожидается меньше нормы, по центральным и восточным районам местами около нормы.Предполагается, что до конца лета средняя температура будет около и незначительно выше нормы.Лето в этом году не будет аномально жарким. Однако периоды очень жаркой погоды, конечно, не исключены, отмечают специалисты.Напомним, 31 мая прошлого года в Узбекистане зафиксировали аномальную жару: был побит рекорд 88-летней давности.Тогда столбики термометра показали: Читайте также: Россияне засматриваются на Узбекистан, выбирая летний отпуск — "Туту.ру"Число российских туристов в Узбекистане может вырасти в четыре раза

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узбекистан, прогноз погоды