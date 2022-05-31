https://uz.sputniknews.ru/20220531/uzgidromet-kakim-budet-iyun-2022-24895223.html
Узгидромет: каким будет июнь
Узгидромет: каким будет июнь
Синоптики прокомментировали слухи среди населения об аномальном лете.
2022-05-31T10:11+0500
2022-05-31T10:11+0500
2022-05-31T10:12+0500
общество
узбекистан
прогноз погоды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/0b/23899860_1:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_9005a9d73a08319bc24305a5f9545824.jpg
ТАШКЕНТ, 31 мая – Sputnik. По предварительной оценке, на основе расчетов ведущих мировых прогностических центров, июнь в этом году будет умеренно жарким. Об этом сообщает Центр гидрометеорологической службы Узбекистана (Узгидромет).По данным синоптиков, средняя месячная температура июня ожидается около нормы, местами - преимущественно по северу республики - на 1-2градуса выше нормы.По центральным и восточным районам ожидаются колебания дневной температуры от 29-32 до 36-39 градусов.По северу, югу и пустынной зоне республики в самые жаркие периоды температура воздуха повысится до 40-42 градусов.Осадков в июне ожидается меньше нормы, по центральным и восточным районам местами около нормы.Предполагается, что до конца лета средняя температура будет около и незначительно выше нормы.Лето в этом году не будет аномально жарким. Однако периоды очень жаркой погоды, конечно, не исключены, отмечают специалисты.Напомним, 31 мая прошлого года в Узбекистане зафиксировали аномальную жару: был побит рекорд 88-летней давности.Тогда столбики термометра показали: Читайте также: Россияне засматриваются на Узбекистан, выбирая летний отпуск — "Туту.ру"Число российских туристов в Узбекистане может вырасти в четыре раза
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/0b/23899860_314:0:3045:2048_1920x0_80_0_0_8a126b692e88258168fe53df75843d2a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, прогноз погоды
Узгидромет: каким будет июнь
10:11 31.05.2022 (обновлено: 10:12 31.05.2022)
Синоптики прокомментировали слухи среди населения об аномальном лете.
ТАШКЕНТ, 31 мая – Sputnik
. По предварительной оценке, на основе расчетов ведущих мировых прогностических центров, июнь в этом году будет умеренно жарким. Об этом сообщает
Центр гидрометеорологической службы Узбекистана (Узгидромет).
По данным синоптиков, средняя месячная температура июня ожидается около нормы, местами - преимущественно по северу республики - на 1-2градуса выше нормы.
По центральным и восточным районам ожидаются колебания дневной температуры от 29-32 до 36-39 градусов.
По северу, югу и пустынной зоне республики в самые жаркие периоды температура воздуха повысится до 40-42 градусов.
Осадков в июне ожидается меньше нормы, по центральным и восточным районам местами около нормы.
Предполагается, что до конца лета средняя температура будет около и незначительно выше нормы.
Лето в этом году не будет аномально жарким. Однако периоды очень жаркой погоды, конечно, не исключены, отмечают специалисты.
Напомним, 31 мая прошлого года в Узбекистане зафиксировали аномальную жару: был побит рекорд 88-летней давности.
Тогда столбики термометра показали:
Нукус - 41,2 градуса — это на 1,7 градуса выше, чем в 2015 году (39,5 градуса);
Ургенч: 42,9 градуса — на 3,5 градуса выше, чем в 1933-м (39,4 градуса);
Бухара: 43 градуса — на 2,7 градуса выше, чем в 1967-м (40,3 градуса);
Навои: 41 градус — на 0,5 градуса выше, чем в 1961-м (40,5 градуса).