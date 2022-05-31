https://uz.sputniknews.ru/20220531/v-dubae-poyavilas-pervaya-jenschina-pilot-konvertoplana-24903544.html
В Дубае появилась первая женщина-пилот конвертоплана
В Дубае появилась первая женщина-пилот конвертоплана
Ей стала представительница правящей семьи Дубая шейха Моза.
2022-05-31T15:24+0500
2022-05-31T15:24+0500
2022-05-31T15:24+0500
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ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Представительница правящей семьи Дубая Моза бинт Марван Аль Мактум стала первой женщиной, которая пилотировала конвертоплан AW609. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание Khaleej Times.Как сообщает местное издание, шейха Моза также стала первой женщиной в звании старшего лейтенанта в полиции Дубая, которая пилотировала конвертоплан в течение часа. Это произошло во время поездки в штаб-квартиру компании Leonardo в Филадельфии.После полета шейха Моза подчеркнула, что "рада быть первой женщиной-пилотом, испытавшей этот революционный летательный аппарат, на котором ей хотелось полетать с тех пор, как увидела первые его изображения".Напомним, конвертоплан - это винтокрылый летательный аппарат с поворотными двигателями, обычно винтовыми. Он может взлетать и приземляться вертикально, а также зависать как вертолет. При этом он комфортный как турбовинтовой самолет. Конвертоплан может летать со скоростью более 500 км/ч. Он может быть использован для различных миссий, включая службу неотложной медицинской помощи, поисково-спасательные работы и правительственные задачи.Читайте также:
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дубай, женщина, пилот, оаэ
В Дубае появилась первая женщина-пилот конвертоплана
Ей стала представительница правящей семьи Дубая шейха Моза.
ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik.
Представительница правящей семьи Дубая Моза бинт Марван Аль Мактум стала первой женщиной, которая пилотировала конвертоплан AW609. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на местное издание Khaleej Times.
Как сообщает местное издание, шейха Моза также стала первой женщиной в звании старшего лейтенанта в полиции Дубая, которая пилотировала конвертоплан в течение часа. Это произошло во время поездки в штаб-квартиру компании Leonardo в Филадельфии.
После полета шейха Моза подчеркнула, что "рада быть первой женщиной-пилотом, испытавшей этот революционный летательный аппарат, на котором ей хотелось полетать с тех пор, как увидела первые его изображения".
"Это была не только личная веха, но и возможность разбить еще один стеклянный потолок для женщин. Такие аппараты, как конвертоплан AW609, заставляют меня с нетерпением ждать будущего авиации, которое теперь открыто для большего числа женщин, выбравших эту отрасль", — добавила она.
Напомним, конвертоплан - это винтокрылый летательный аппарат с поворотными двигателями, обычно винтовыми. Он может взлетать и приземляться вертикально, а также зависать как вертолет. При этом он комфортный как турбовинтовой самолет. Конвертоплан может летать со скоростью более 500 км/ч. Он может быть использован для различных миссий, включая службу неотложной медицинской помощи, поисково-спасательные работы и правительственные задачи.