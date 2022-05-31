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В Узбекистане снизятся цены на пшеницу и муку
В Узбекистане снизятся цены на пшеницу и муку
Цены на муку не будут расти, однако стоимость буханки хлеба в столице несколько поднимется, прогнозирует минфин.
2022-05-31T13:25+0500
2022-05-31T13:25+0500
2022-05-31T13:25+0500
общество
мука
зерно
ташкент
минфин узбекистана
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ТАШКЕНТ, 31 мая - Sputnik. Цены на муку и пшеницу снизятся, заверил начальник департамента Министерства финансов Тулкин Мирзаев на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций.По словам Мирзаева, нынешнее повышение муки на рынках – временное явление. Причиной роста цен стала ситуация на мировом рынке из-за ситуации на Украине и, как следствие, высокая стоимость импортируемой муки.Между тем, в республике достаточно собственных запасов, и в ближайшие дни на рынке появится дополнительно 50 тысяч тонн местной муки. Эта мера поможет стабилизировать цены, заявил Мирзаев.Также он сообщил, что ожидается изменение стоимость формового хлеба.Напомним, ранее президент возложил на хокимов регионов личную ответственность за недопущение дефицита на рынке муки и мучных изделий и обеспечение ценовой стабильности.Читайте также: В Узбекистане не возникнут проблемы с импортом зерна из-за квот в Казахстане - Кучкаров
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мука, зерно, ташкент, минфин узбекистана
В Узбекистане снизятся цены на пшеницу и муку
Цены на муку не будут расти, однако стоимость буханки хлеба в столице несколько поднимется, прогнозирует минфин.
ТАШКЕНТ, 31 мая - Sputnik.
Цены на муку и пшеницу снизятся, заверил начальник департамента Министерства финансов Тулкин Мирзаев на пресс-конференции
в Агентстве информации и массовых коммуникаций.
По словам Мирзаева, нынешнее повышение муки на рынках – временное явление. Причиной роста цен стала ситуация на мировом рынке из-за ситуации на Украине и, как следствие, высокая стоимость импортируемой муки.
Между тем, в республике достаточно собственных запасов, и в ближайшие дни на рынке появится дополнительно 50 тысяч тонн местной муки. Эта мера поможет стабилизировать цены, заявил Мирзаев.
Также он сообщил, что ожидается изменение стоимость формового хлеба.
"Либерализация цен на муку создаст конкурентную среду. Цены не повысятся, только в Ташкенте ожидается изменение стоимости формового хлеба, или буханки. На рынках, наоборот, прогнозируется падение цен", - уточнил представитель минфина.
Напомним, ранее президент возложил на хокимов регионов личную ответственность
за недопущение дефицита на рынке муки и мучных изделий и обеспечение ценовой стабильности.