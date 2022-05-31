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В Узбекистане снизятся цены на пшеницу и муку

В Узбекистане снизятся цены на пшеницу и муку

Цены на муку не будут расти, однако стоимость буханки хлеба в столице несколько поднимется, прогнозирует минфин.

2022-05-31T13:25+0500

2022-05-31T13:25+0500

2022-05-31T13:25+0500

общество

мука

зерно

ташкент

минфин узбекистана

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ТАШКЕНТ, 31 мая - Sputnik. Цены на муку и пшеницу снизятся, заверил начальник департамента Министерства финансов Тулкин Мирзаев на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций.По словам Мирзаева, нынешнее повышение муки на рынках – временное явление. Причиной роста цен стала ситуация на мировом рынке из-за ситуации на Украине и, как следствие, высокая стоимость импортируемой муки.Между тем, в республике достаточно собственных запасов, и в ближайшие дни на рынке появится дополнительно 50 тысяч тонн местной муки. Эта мера поможет стабилизировать цены, заявил Мирзаев.Также он сообщил, что ожидается изменение стоимость формового хлеба.Напомним, ранее президент возложил на хокимов регионов личную ответственность за недопущение дефицита на рынке муки и мучных изделий и обеспечение ценовой стабильности.Читайте также: В Узбекистане не возникнут проблемы с импортом зерна из-за квот в Казахстане - Кучкаров

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мука, зерно, ташкент, минфин узбекистана