https://uz.sputniknews.ru/20220601/bayden-nazval-tsel-ssha-v-konflikte-na-ukraine-24920566.html

Байден назвал цель США в конфликте на Украине

Байден назвал цель США в конфликте на Украине

По словам президента США, "цель Америки проста".

2022-06-01T09:56+0500

2022-06-01T09:56+0500

2022-06-01T10:25+0500

в мире

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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. США желают видеть Украину "демократической" и процветающей", заявил действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден в статье, посвященной украинскому кризису, в газете The New York Times.По утверждению лидера США, "цель Америки проста": в Вашингтоне хотят видеть Украину "демократической, независимой, суверенной и процветающей".При этом он заявил, что американская сторона не стремится к войне между НАТО и Россией. По мнению Байдена, пока США и их союзники "не будут атакованы", они не будут напрямую участвовать в кризисе и отправлять войска на Украину.Ранее Вашингтон объявил о новом пакете военной помощи Украине. Он оценивается в 700 миллионов долларов и будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS, радиолокационные станции, вертолеты, автомобили и противотанковые средства, включая комплексы Javelin.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, по состоянию на 25 марта вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.На фоне начавшейся спецоперации Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью. Россия направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя Киеву оружие.Читайте также:New York Post: для покупки стейка при Байдене американцы должны брать ипотекуЭрдоган: Турция не изменит позицию по Швеции и Финляндии

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джо байден, сша, конфликт, украина, президент