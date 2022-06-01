https://uz.sputniknews.ru/20220601/gazprom-ostanovil-postavki-kompaniyam-orsted-i-shell-energy-europe-limited-24928059.html

"Газпром" остановил поставки компаниям Orsted и Shell Energy Europe Limited

"Газпром" остановил поставки компаниям Orsted и Shell Energy Europe Limited

"Газпром экспорт" не получил оплату за поставки газа в рублях от этих двух компаний.

2022-06-01T13:13+0500

2022-06-01T13:13+0500

2022-06-01T13:13+0500

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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. "Газпром" полностью остановил поставки поставки газа датской Orsted Salg & Service, а также Shell Energy Europe в Германию из-за отказа осуществлять оплату за голубое топливо в рублях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российской компании.Известно, что в прошлом году "Газпром экспорт" поставил Orsted 1,97 млрд кубометров газа. Это составляет 2/3 от общего потребления в Дании. Контракт с Shell Energy Europe, в свою очередь предусматривает поставки голубого топлива в Германию до 1,2 млрд кубометров в год.Напомним, на фоне усиления санкционного давления западных стран из-за спецоперации на Украине с 1 апреля Москва начала принимать оплату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что отказ от выполнения операций в российской валюте будут рассматривать как неисполнение обязательств по договорам.По новой схеме, "Газпромбанк" открывает специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных клиентов. После этого они смогут переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте, банк будет продавать ее на Московской бирже, а затем зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с него рассчитываться с "Газпромом".В конце апреля "Газпром" прекратил поставки топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила о сокращении транзита в другие страны в случае, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива. С 21 мая прекратились поставки в Финляндию. Также с 31 мая "Газпром" полностью остановил поставки в Нидерланды.Читайте также:

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газпром, газ, поставки, оплата, рубль, компания, экспорт