https://uz.sputniknews.ru/20220601/uzbekistan-vremenno-vvodit-zapret-na-eksport-rastitelnogo-masla-24925004.html
Узбекистан временно вводит запрет на экспорт растительного масла
Узбекистан временно вводит запрет на экспорт растительного масла
Экспорт может быть возобновлен при условии достаточного объема масла на внутреннем рынке.
2022-06-01T11:49+0500
2022-06-01T11:49+0500
2022-06-01T11:49+0500
экономика
узбекистан
экспорт
растительное масло
запрет
рынок
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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В Узбекистане, начиная со среды, временно вводят запрет на экспорт растительного масла, в том числе хлопкового и подсолнечного. Такие меры были приняты в соответствии с указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.Согласно указу с 1 июня 2022 года временно введен запрет на вывоз с территории Узбекистана следующих категорий товаров:Известно, что Кабинет министров вправе возобновить экспорт вышеуказанных товаров при условии их наличия в достаточном объеме этих товаров на внутреннем рынке. Также в рамках президентского указа до 1 января 2023 года введены ограничения на закупку государственными заказчиками импортных продовольственных товаров в рамках государственных закупок, предусмотренных постановлением Кабинета министров от 29 января 2021 года "О мерах поддержки отечественных товаропроизводителей" №41.Кроме этого, процедура обязательной маркировки ввозимых в Узбекистан пищевых продуктов на государственном языке будет приостановлена. Читайте также:Узбекистан увеличил экспорт капустыКаракуль из Узбекистана экспортируют в Россию — фото
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узбекистан, экспорт, растительное масло, запрет, рынок
Узбекистан временно вводит запрет на экспорт растительного масла
Экспорт может быть возобновлен при условии достаточного объема масла на внутреннем рынке.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik.
В Узбекистане, начиная со среды, временно вводят запрет на экспорт растительного масла, в том числе хлопкового и подсолнечного. Такие меры были приняты в соответствии с указом
президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
Согласно указу с 1 июня 2022 года временно введен запрет на вывоз с территории Узбекистана следующих категорий товаров:
масло растительное, в том числе хлопковое, подсолнечное, за исключением случаев предоплаты по действующим договорам, заключенным до 1 июня 2022 года, а также перерабатываемые в соответствии с таможенным законодательством Узбекистана, которое предусматривает переработку в третьих странах;
семена подсолнечника, а также семена и плоды других масличных культур, если иное не предусмотрено законодательством.
Известно, что Кабинет министров вправе возобновить экспорт вышеуказанных товаров при условии их наличия в достаточном объеме этих товаров на внутреннем рынке.
Также в рамках президентского указа до 1 января 2023 года введены ограничения на закупку государственными заказчиками импортных продовольственных товаров в рамках государственных закупок, предусмотренных постановлением Кабинета министров от 29 января 2021 года "О мерах поддержки отечественных товаропроизводителей" №41.
Кроме этого, процедура обязательной маркировки ввозимых в Узбекистан пищевых продуктов на государственном языке будет приостановлена.