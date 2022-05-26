https://uz.sputniknews.ru/20220526/belokochannaya-kapusta-ojidaemye-urojay-i-eksport--24806319.html
Узбекистан увеличил экспорт капусты
Узбекистан увеличил экспорт капусты
Объем экспорта с января по май вырос на 132% по сравнению с прошлогодним периодом.
2022-05-26T08:24+0500
2022-05-26T08:24+0500
2022-05-26T10:37+0500
экономика
экспорт
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 25 мая - Sputnik. В Узбекистане увеличились объемы выращивания и экспорта белокочанной капусты. Соответствующие цифры опубликовало Министерство сельского хозяйства республики.По прогнозам ведомства, в 2022 году в Узбекистане соберут 1,25 млн тонн капусты (1,20 млн тонн в прошлом году).Вырос также объем экспорта: в частности, с января по май текущего года республика продала 106,5 тыс. тонн белокочанной капусты. Это на 26,1 тыс. тонн (132%) больше аналогичного периода прошлого года.Лидерами по закупке капусты из Узбекистана стали Россия, Афганистан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан.В настоящее время в НИИ овощебахчевых культур и картофеля при министерстве сельского хозяйства республики проводят исследования по отбору раннеспелых сортов белокочанной капусты и усовершенствованию технологии ее выращивания.В настоящее время Узбекистан экспортирует более 80 видов сельскохозяйственной продукции в 66 стран мира.Ранее сообщалось, что с начала года республика экспортировала плодоовощной продукции на $113,7 млн. Лидируют по закупкам овощей и фруктов ближайшие соседи республики — Казахстан, Россия и Китай.В сфере торгового оборота ключевым партнером Узбекистана остается Россия. В начале этого года республика экспортировала в РФ товаров на 346,8 млн долларов. В топ-5 государств, закупающих товары в Узбекистане, вошли также Китай, Турция, Казахстан и Кыргызстан.Росту экспорта способствует проект "Агроэкспресс". В рамках проекта был создан "зеленый коридор" и установлены скидки до 65% на тарифы железнодорожного транспорта.В конце 2021—начале 2022 года Россия и Узбекистан провели несколько тестовых отправок агропромышленной продукции в рамках проекта "Агроэкспресс". Первая состоялась в ноябре прошлого года – рефрижераторные контейнеры отправились из России в Узбекистан с мясом птицы, а обратно привезли плодоовощную продукцию. Вторую отгрузку же отправили со станции Селятино в Московской области уже в январе 2022-го. В этот раз "Агроэкспресс" доставил на станцию Сергели шесть рефрижераторных контейнеров с мясом курицы.Читайте также: В Узбекистане вырос экспорт — инфографика
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экспорт, узбекистан
Узбекистан увеличил экспорт капусты
08:24 26.05.2022 (обновлено: 10:37 26.05.2022)
Объем экспорта с января по май вырос на 132% по сравнению с прошлогодним периодом.
ТАШКЕНТ, 25 мая - Sputnik
. В Узбекистане увеличились объемы выращивания и экспорта белокочанной капусты. Соответствующие цифры опубликовало Министерство сельского хозяйства республики
.
По прогнозам ведомства, в 2022 году в Узбекистане соберут 1,25 млн тонн капусты (1,20 млн тонн в прошлом году).
Вырос также объем экспорта: в частности, с января по май текущего года республика продала 106,5 тыс. тонн белокочанной капусты. Это на 26,1 тыс. тонн (132%) больше аналогичного периода прошлого года.
Лидерами по закупке капусты из Узбекистана стали Россия, Афганистан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан.
В настоящее время в НИИ овощебахчевых культур и картофеля при министерстве сельского хозяйства республики проводят исследования по отбору раннеспелых сортов белокочанной капусты и усовершенствованию технологии ее выращивания.
В настоящее время Узбекистан экспортирует более 80 видов сельскохозяйственной продукции в 66 стран мира.
Ранее сообщалось, что с начала года республика экспортировала
плодоовощной продукции на $113,7 млн. Лидируют по закупкам овощей и фруктов ближайшие соседи республики — Казахстан, Россия и Китай.
В сфере торгового оборота ключевым партнером Узбекистана остается Россия. В начале этого года республика экспортировала в РФ товаров на 346,8 млн долларов. В топ-5 государств, закупающих товары в Узбекистане, вошли также Китай, Турция, Казахстан и Кыргызстан.
Росту экспорта способствует проект "Агроэкспресс". В рамках проекта был создан "зеленый коридор" и установлены скидки до 65% на тарифы железнодорожного транспорта.
В конце 2021—начале 2022 года Россия и Узбекистан провели несколько тестовых отправок агропромышленной продукции в рамках проекта "Агроэкспресс"
. Первая состоялась в ноябре прошлого года – рефрижераторные контейнеры отправились из России в Узбекистан с мясом птицы, а обратно привезли плодоовощную продукцию. Вторую отгрузку же отправили со станции Селятино в Московской области уже в январе 2022-го. В этот раз "Агроэкспресс" доставил на станцию Сергели шесть рефрижераторных контейнеров с мясом курицы.