https://uz.sputniknews.ru/20220601/voleybolistki-nukusskogo-pedinstituta-vyigrali-chempionat-uzbekistana-24930205.html

Волейболистки из Нукуса выиграли чемпионат Узбекистана

Волейболистки из Нукуса выиграли чемпионат Узбекистана

Женская сборная нукусского вуза – дважды чемпионки Универсиады, обладатели Кубка Узбекистана и Суперкубка.

2022-06-01T13:58+0500

2022-06-01T13:58+0500

2022-06-01T15:05+0500

спорт

волейбол

узбекистан

чемпионат

институт

педагогический

суперкубок

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ТАШКЕНТ, 1 июн - Sputnik. Команда Нукусского государственного педагогического института (НГПИ) имени Ажинияза выиграла XXIX чемпионат Узбекистана высшей лиги по волейболу. Об этом сообщает пресс-служба министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана.Заключительный пятый тур чемпионата Узбекистана по волейболу прошел с 24 по 31 мая в Джизакской области. По итогам матчей сборная Нукусского пединститута набрала 58 очков и завоевала чемпионский титул.По данным пресс-службы вуза, первый этап чемпионата республики стартовал в феврале. В рамках рабочего визита в Каракалпакстан министр высшего и среднего специального образования – глава Федерации волейбола Узбекистана Абдукодир Ташкулов встретился с участницами женской сборной по волейболу Нукусского государственного педагогического института.Министр и глава Федерации отметил особую роль вуза, в том числе наставника сборной - ветерана спорта Азата Казакова, в популяризации волейбола, подготовке спортсменов, способных достойно защитить честь страны на международных состязаниях. Он вручил волейболисткам комплекты спортивной одежды, сумки и спортивный инвентарь.Известно, что женская волейбольная команда Нукусского государственного педагогического института, чемпионки Универсиады 2007 и 2020 годов, в последние годы регулярно участвует в чемпионатах страны, Кубке и Суперкубке Узбекистана. В 2021 году женская сборная Каракалпакстана по волейболу завоевала Кубок и Суперкубок Узбекистана и отметила абсолютное первенство. Помимо того, студентки вуза А.Джолдасбаева, Н.Рейимбаева и У.Турганбаева – в составе женской сборной Узбекистана по волейболу - завоевали серебряную медаль на международном турнире "Challenge CUP" в декабре 2021 года в Дакке (Бангладеш).На XXIX чемпионате Узбекистана команда Нукусского государственного педагогического института вышла в лидеры уже с самого первого этапа первенства, которое проходило в Намангане, и не оставляла никаких шансов соперницам.Напомним, в олимпийской сборной СССР 1980 года была только одна волейболистка из Узбекистана - Лариса Павлова. которая впоследствии стала олимпийской чемпионкой. Позже она занимала пост вице-президента Национального олимпийского комитета Узбекистана.Читайте также:

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