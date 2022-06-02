https://uz.sputniknews.ru/20220602/britanskiy-funt-lixa-dlya-opustosheniya-ukrainy-24968793.html

Британский "фунт лиха" для опустошения Украины

Британский "фунт лиха" для опустошения Украины

Партии западного оружия направляются Киеву для продления боевых действий.

2022-06-02T21:30+0500

2022-06-02T21:30+0500

2022-06-02T21:30+0500

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 1 июня заявил о передаче Украине реактивных систем залпового огня американского производства M270 MLRS (Multiple Launch Rocket System) с GPS-наведением, способных поражать цели на расстоянии до 80 км. Уоллес считает, что батарея M270 "значительно повысит возможности украинских сил". Правда, для реэкспорта необходимо разрешение США (разумеется, его дадут), для эксплуатации сложной техники придется подготовить специалистов ВСУ в Великобритании, а для эффективного боевого применения на Украине (где господствует российская артиллерия) таких систем у британской армии недостаточно – всего 44 единицы.Днем ранее о передаче киевскому режиму РСЗО HIMARS дальностью до 80 км заявил Белый дом, и украинский министр обороны Алексей Резников горячо поблагодарил американского президента Джозефа Байдена. Хотя ВСУ получат от США всего четыре пусковых установки, которые никак не изменят соотношение сил на 400-километровом "восточном фронте".Система M270 MLRS по площади поражения уступает даже советской РСЗО "Ураган". Совершенно несопоставимо с американскими аналогами огромное боевое могущество РСЗО "Смерч" дальностью до 120 км. Не говоря уже о российской системе "Торнадо-С", которая полным залпом доставляет к цели несколько тонн взрывчатого вещества, и "накрывает" площадь более 67 гектаров.За три месяца спецоперации российские войска уничтожили 460 украинских РСЗО. Ежедневно ВСУ теряют в среднем 4 – 5 пусковых установок, и американской батареи HIMARS хватит примерно на сутки. Возможно, британцы "замахнутся" на неделю боев. Как бы то ни было, слухи о "стратегическом импульсе от оружия США" сильно преувеличены.Параллельно Германия делает попытку прикрыть американские и британские РСЗО на Украине от российских ударов поставками зенитных ракетных комплексов IRIS-T дальностью до 40 км. Однако немецкий аналог ЗРК "Бук" ВСУ получат не сразу (проект рассчитан на три-четыре года), и в количестве, которое не компенсирует даже 30% потерь украинской ПВО с начала российской спецоперации.Коллективный Запад заряжает киевский режим на войну "до последнего украинца", стремится извлечь из массовой гибели людей финансовую прибыль, обновить собственные оружейные арсеналы.Страдания логистикиРазные модификации HIMARS и MLRS производства США состоят на вооружении 14 стран, и американская (символическая) поставка имела целью подтолкнуть союзников к отправке своих реактивных систем киевскому режиму. Вечное стремление воевать чужими руками – отличительная черта "гегемона".В дальнейшем американцы могут переложить в эти руки и оперативно-тактические ракеты MGM-140 ATACMS (дальностью до 300 км), которые подходят к системам M270 и M142 HIMARS. Чтобы размыть ответственность за происходящее на Украине.Не потому ли на Банковой так уверены, что западное оружие позволит остановить наступательную операцию российских войск. Офис украинского президента рассчитывает на стабилизацию ситуации на "восточном фронте" уже в июле. Якобы основная битва развернется за Бахмут, который станет новым символом сопротивления.Киевские аниматоры не понимают: американский ленд-лиз – всего лишь "костыль", который стратегически ничего не решает. К примеру, ленд-лиз для СССР составил до 20% вооружения Красной армии, однако 89% самолетов, 84% танков были отечественного производства.Украинские предприятия ВПК и НПЗ "обнулены", поставки западного оружия для ВСУ могут прерваться в любой момент, а у России "Калибры", "Искандеры" и "Кинжалы" не закончатся никогда.Поставки натовских вооружений на Украину беспокоят Россию, и у всякой сдержанности есть предел. Информация о ракетном ударе вечером 1 июня по Бескидскому железнодорожному тоннелю на западе Украины свидетельствует об иллюзорности планов киевского режима, стратегической неустойчивости логистики ВСУ. Бескидский тоннель активно используется для поставок оружия из Словакии, в частности, американских гаубиц M777 и боеприпасов к ним. Удар по этому объекту не первый и не последний.Ранее в районе населенного пункта Затока Одесской области российские крылатые ракеты несколько раз "демилитаризовали" железнодорожный мост, по которому перебрасывалось из Румынии оружие и ГСМ для украинских войск.И даже на левом берегу Днепра сегодня отмечены взрывы в районе крупного железнодорожного узла Синельниково, который уже становился целью ракетного удара.Неслучайно директор Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) Нил Мелвин заявил о высоком риске дальнейших поставок западных вооружений Киеву, в особенности для Варшавы – Москва может нанести удары по логистическим центрам и линиям снабжения на территории Польши. Заметим, "Калибры" и "Кинжалы" могут прилететь и западнее, к примеру, в Лондон.Россия расставляет все геополитические точки над "i". Успешно применяет на Украине тактику "огненного вала". Проводит учения Стратегических ядерных сил в Ивановской области с привлечением около 1000 военнослужащих и 100 единиц боевой техники. Включая мобильные комплексы МБР "Ярс" дальностью до 11 тысяч километров, оснащенные разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.Раньше или позже, коллективному Западу придется закрыть "украинский проект", вернуться за стол переговоров, принять предложенную Москвой систему равной и неделимой безопасности многополярного мира.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в TelegramЧитайте также:HIMARS на Украине – шаг к войне США с Россией

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украина, великобритания, оружие, киев