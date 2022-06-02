https://uz.sputniknews.ru/20220602/detskiy-tantsevalnyy-fleshmob-proshel-v-aeroportu-tashkenta-24945388.html

Детский танцевальный флешмоб прошел в аэропорту Ташкента

Детский танцевальный флешмоб прошел в аэропорту Ташкента

В акции участвовали более 30 танцоров детского коллектива DLUX.

2022-06-02T09:12+0500

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общество

ташкент

аэропорт ташкента

флешмоб

международный день защиты детей

праздник

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ТАШКЕНТ, 2 июн - Sputnik. Танцевальный флешмоб прошел в зоне регистрации ташкентского аэропорта. Его героями стали более 30 участников детской студии DLUX. Об этом сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports. Как прокомментировали организаторы, проект приурочили к Международному дню защиты детей. Его цель — еще раз напомнить окружающим, как важно любить и заботиться о детях, помогать им быть нужными семье и обществу. Напомним: ранее в Международном аэропорту "Ташкент" прошел флешмоб с участием симфонического оркестра Узбекистана в сопровождении хора под руководством дирижера заслуженного артиста Узбекистана Комолиддина Уринбаева.Читайте также: День защиты детей: мероприятия в ТашкентеНеобычный флешмоб прошел в аэропорту Ташкента — видео

ташкент

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ташкент, аэропорт ташкента, флешмоб, международный день защиты детей, праздник