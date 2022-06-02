https://uz.sputniknews.ru/20220602/detskiy-tantsevalnyy-fleshmob-proshel-v-aeroportu-tashkenta-24945388.html
Детский танцевальный флешмоб прошел в аэропорту Ташкента
Детский танцевальный флешмоб прошел в аэропорту Ташкента
В акции участвовали более 30 танцоров детского коллектива DLUX.
2022-06-02T09:12+0500
2022-06-02T09:12+0500
2022-06-02T09:19+0500
общество
ташкент
аэропорт ташкента
флешмоб
международный день защиты детей
праздник
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ТАШКЕНТ, 2 июн - Sputnik. Танцевальный флешмоб прошел в зоне регистрации ташкентского аэропорта. Его героями стали более 30 участников детской студии DLUX. Об этом сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports. Как прокомментировали организаторы, проект приурочили к Международному дню защиты детей. Его цель — еще раз напомнить окружающим, как важно любить и заботиться о детях, помогать им быть нужными семье и обществу. Напомним: ранее в Международном аэропорту "Ташкент" прошел флешмоб с участием симфонического оркестра Узбекистана в сопровождении хора под руководством дирижера заслуженного артиста Узбекистана Комолиддина Уринбаева.Читайте также: День защиты детей: мероприятия в ТашкентеНеобычный флешмоб прошел в аэропорту Ташкента — видео
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ташкент, аэропорт ташкента, флешмоб, международный день защиты детей, праздник
Детский танцевальный флешмоб прошел в аэропорту Ташкента
09:12 02.06.2022 (обновлено: 09:19 02.06.2022)
В акции участвовали более 30 танцоров детского коллектива DLUX.
ТАШКЕНТ, 2 июн - Sputnik.
Танцевальный флешмоб прошел в зоне регистрации ташкентского аэропорта. Его героями стали более 30 участников детской студии DLUX. Об этом сообщает
пресс-служба Uzbekistan Airports.
Как прокомментировали организаторы, проект приурочили к Международному дню защиты детей.
Его цель — еще раз напомнить окружающим, как важно любить и заботиться о детях, помогать им быть нужными семье и обществу.
"Флешмобы – это простые и в то же время яркие акции, популярные во всем мире, их легко подхватывает аудитория, они всегда вызывают положительные эмоции и запоминаются. Именно этого мы и хотели добиться, когда решили 1 июня провести танцевальный флешмоб. Идею поддержала студия, и сегодня ребята выступили для наших пассажиров", — пояснили в пресс-службе Uzbekistan Airports .
Напомним: ранее в Международном аэропорту "Ташкент" прошел флешмоб с участием симфонического оркестра Узбекистана в сопровождении хора под руководством дирижера заслуженного артиста Узбекистана Комолиддина Уринбаева.