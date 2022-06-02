https://uz.sputniknews.ru/20220602/eaes-veroyatno-podpishet-soglashenie-o-svobodnoy-torgovle-s-odnoy-stranoy-24960776.html

ЕАЭС, вероятно, подпишет соглашение о свободной торговле с одной страной

ЕАЭС, вероятно, подпишет соглашение о свободной торговле с одной страной

Товарооборот ЕАЭС с ОАЭ в прошлом году вырос до $6,3 млрд.

2022-06-02T16:57+0500

2022-06-02T16:57+0500

2022-06-02T16:59+0500

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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. В текущем году может быть принято решение о заключении соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и ОАЭ, заявили в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), передает Sputnik Кыргызстан. Министр торговли Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев рассмотрел с государственным министром внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Тани бен Ахмедом Аль Зайуди нынешнее положение и дальнейшие перспективы сотрудничества в торгово-экономической сфере. Переговоры прошли в формате видеоконференцсвязи."Хотел бы еще раз подчеркнуть, что мы рассматриваем ОАЭ в качестве одного из самых перспективных партнеров для сотрудничества", — заявил министр.Он сообщил коллеге, что в апреле совет ЕЭК распорядился сформировать совместную исследовательскую группы по изучению вопроса о целесообразности заключения соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и ОАЭ. Оба собеседника одобрили ускорение процесса подготовки доклада группы. Это позволит рассмотреть вопрос о начале переговоров уже в конце 2022 года на следующем заседании ЕАЭС, говорится в сообщении.Товарооборот ЕАЭС с ОАЭ в прошлом году вырос по сравнению с 2020-м на 60,9%, достигнув $6,3 млрд.Читайте также:Какой сигнал подал миру Евразийский экономический форум в Бишкеке — мненияПесков: экономическая война укреплению ЕАЭС не помеха

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