https://uz.sputniknews.ru/20220602/eaes-veroyatno-podpishet-soglashenie-o-svobodnoy-torgovle-s-odnoy-stranoy-24960776.html
ЕАЭС, вероятно, подпишет соглашение о свободной торговле с одной страной
ЕАЭС, вероятно, подпишет соглашение о свободной торговле с одной страной
Товарооборот ЕАЭС с ОАЭ в прошлом году вырос до $6,3 млрд.
2022-06-02T16:57+0500
2022-06-02T16:57+0500
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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. В текущем году может быть принято решение о заключении соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и ОАЭ, заявили в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), передает Sputnik Кыргызстан. Министр торговли Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев рассмотрел с государственным министром внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Тани бен Ахмедом Аль Зайуди нынешнее положение и дальнейшие перспективы сотрудничества в торгово-экономической сфере. Переговоры прошли в формате видеоконференцсвязи."Хотел бы еще раз подчеркнуть, что мы рассматриваем ОАЭ в качестве одного из самых перспективных партнеров для сотрудничества", — заявил министр.Он сообщил коллеге, что в апреле совет ЕЭК распорядился сформировать совместную исследовательскую группы по изучению вопроса о целесообразности заключения соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и ОАЭ. Оба собеседника одобрили ускорение процесса подготовки доклада группы. Это позволит рассмотреть вопрос о начале переговоров уже в конце 2022 года на следующем заседании ЕАЭС, говорится в сообщении.Товарооборот ЕАЭС с ОАЭ в прошлом году вырос по сравнению с 2020-м на 60,9%, достигнув $6,3 млрд.Читайте также:Какой сигнал подал миру Евразийский экономический форум в Бишкеке — мненияПесков: экономическая война укреплению ЕАЭС не помеха
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ЕАЭС, вероятно, подпишет соглашение о свободной торговле с одной страной
16:57 02.06.2022 (обновлено: 16:59 02.06.2022)
Товарооборот ЕАЭС с ОАЭ в прошлом году вырос до $6,3 млрд.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik.
В текущем году может быть принято решение о заключении соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и ОАЭ, заявили в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), передает Sputnik Кыргызстан
.
Министр торговли Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев рассмотрел с государственным министром внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Тани бен Ахмедом Аль Зайуди нынешнее положение и дальнейшие перспективы сотрудничества в торгово-экономической сфере. Переговоры прошли в формате видеоконференцсвязи.
"Хотел бы еще раз подчеркнуть, что мы рассматриваем ОАЭ в качестве одного из самых перспективных партнеров для сотрудничества", — заявил министр.
Он сообщил коллеге, что в апреле совет ЕЭК распорядился сформировать совместную исследовательскую группы по изучению вопроса о целесообразности заключения соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и ОАЭ. Оба собеседника одобрили ускорение процесса подготовки доклада группы. Это позволит рассмотреть вопрос о начале переговоров уже в конце 2022 года на следующем заседании ЕАЭС, говорится в сообщении.
Товарооборот ЕАЭС с ОАЭ в прошлом году вырос по сравнению с 2020-м на 60,9%, достигнув $6,3 млрд.