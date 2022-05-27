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Песков: экономическая война укреплению ЕАЭС – не помеха
Песков: экономическая война укреплению ЕАЭС – не помеха
В ЕАЭС - сильная интеграция, и ее развитие будет продолжатся.
2022-05-27T18:52+0500
2022-05-27T18:52+0500
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еаэс
дмитрий песков
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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Экономическая война против Москвы и Минска не помешает развитию и укреплению ЕАЭС, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.Как отметил представитель Кремля, ЕАЭС отличает развитая интеграция, укрепление которой продолжается.По его словам, развернутая против двух членов Евразийского экономического союза – России и Беларуси – экономическая война не станет препятствием для дальнейшего укрепления данного формата.Президент России Владимир Путин принял сегодня участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференцсвязи.Напомним: ранее директор Института социально-экономических исследований, доктор экономических наук Алексей Зубец прокомментировал введенные экономические санкции против России."По большому счету, все эти санкции – декоративные: ни одна из серьезных отраслей российской экономики не была затронута. Это просто некая "игра мускулами лица" - они делают страшные глаза и страшные рожи, но при этом принимают решения, которые не имеют вообще никакого отношения к состоянию российской экономики", - сказал эксперт.Читайте также:Лавров заявил, что Запад объявил всему русскому миру тотальную войну
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еаэс, дмитрий песков

Песков: экономическая война укреплению ЕАЭС – не помеха

18:52 27.05.2022
© Sputnik / Сергей ГунеевПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.05.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев
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В ЕАЭС - сильная интеграция, и ее развитие будет продолжатся, отметил представитель Кремля.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Экономическая война против Москвы и Минска не помешает развитию и укреплению ЕАЭС, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
Как отметил представитель Кремля, ЕАЭС отличает развитая интеграция, укрепление которой продолжается.
По его словам, развернутая против двух членов Евразийского экономического союза – России и Беларуси – экономическая война не станет препятствием для дальнейшего укрепления данного формата.
"ЕАЭС - это весьма и весьма развитая интеграция, продолжается ее развитие. Есть трудности, связанные с экономической войной, которая развернута как минимум против двух членов ЕврАзЭС, это Россия и Белоруссия, но это не может и не будет мешать дальнейшему развитию и укреплению этого формата", - заявил Песков.
Президент России Владимир Путин принял сегодня участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференцсвязи.
Напомним: ранее директор Института социально-экономических исследований, доктор экономических наук Алексей Зубец прокомментировал введенные экономические санкции против России.
"По большому счету, все эти санкции – декоративные: ни одна из серьезных отраслей российской экономики не была затронута. Это просто некая "игра мускулами лица" - они делают страшные глаза и страшные рожи, но при этом принимают решения, которые не имеют вообще никакого отношения к состоянию российской экономики", - сказал эксперт.
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