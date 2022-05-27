https://uz.sputniknews.ru/20220527/peskov-ekonomicheskaya-voyna-ukrepleniyu-eaes--ne-pomexa-24840038.html

Песков: экономическая война укреплению ЕАЭС – не помеха

Песков: экономическая война укреплению ЕАЭС – не помеха

В ЕАЭС - сильная интеграция, и ее развитие будет продолжатся.

2022-05-27T18:52+0500

2022-05-27T18:52+0500

2022-05-27T18:52+0500

россия

еаэс

дмитрий песков

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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Экономическая война против Москвы и Минска не помешает развитию и укреплению ЕАЭС, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.Как отметил представитель Кремля, ЕАЭС отличает развитая интеграция, укрепление которой продолжается.По его словам, развернутая против двух членов Евразийского экономического союза – России и Беларуси – экономическая война не станет препятствием для дальнейшего укрепления данного формата.Президент России Владимир Путин принял сегодня участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференцсвязи.Напомним: ранее директор Института социально-экономических исследований, доктор экономических наук Алексей Зубец прокомментировал введенные экономические санкции против России."По большому счету, все эти санкции – декоративные: ни одна из серьезных отраслей российской экономики не была затронута. Это просто некая "игра мускулами лица" - они делают страшные глаза и страшные рожи, но при этом принимают решения, которые не имеют вообще никакого отношения к состоянию российской экономики", - сказал эксперт.Читайте также:Лавров заявил, что Запад объявил всему русскому миру тотальную войну

россия

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еаэс, дмитрий песков