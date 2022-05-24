https://uz.sputniknews.ru/20220524/uzbekistan-i-tadjikistan-pomogut-kazaxstanu-chto-sluchilos-24768576.html

Узбекистан и Таджикистан помогут Казахстану: что случилось

Узбекистан и Таджикистан помогут Казахстану: что случилось

Готовится трехсторонний протокол о пропуске воды через водохранилище "Бахри Точик".

2022-05-24T15:39+0500

2022-05-24T15:39+0500

2022-05-24T15:39+0500

экономика

узбекистан

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экология

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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Узбекистан и Казахстан проводят переговоры с Таджикистаном о режиме работы водохранилища "Бахри Точик" в пик поливного сезона, сообщает Sputnik Таджикистан.В итоге, фермеров из Кызылординской и Туркестанской областей планируют обеспечить необходимыми ресурсами.Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев заявил, что республика уже договорилась с Кыргызстаном о подаче 330 млн куб.м воды по каналу "Достык".Так, 25-28 мая в Бишкеке утвердят графики возврата электроэнергии в ходе товарообмена на июнь-август.Более того, эксперты двух государств осмотрят водохозяйственные сооружения в бассейнах рек Шу и Талас, рассказал Брекешев на заседании правительства.Он отметил, что Казахстан и Таджикистан предварительно согласовали пропуск воды через водохранилище "Бахри Точик", сброшенного с кыргызского Токтогула."До конца мая будут согласованы условия сработки водохранилищ "Бахри Точик" и 5-6 июня в Душанбе трехсторонним протоколом (Таджикистан, Узбекистан и Казахстан) будут закреплены данные условия", - сказал Брекешев.По словам министра, приток ресурсов в Шардаринское водохранилище в вегетационный период может составить 3,9 млрд куб.м. Таким образом, это сохранит значительную часть урожая.Напомним: в 2021 году некоторые области Казахстана оказались в трудном положении из-за засухи. Местные фермеры вынуждены были сократить посевные площади, а властям республики пришлось срочно разрабатывать меры по обеспечению регионов водой.Дефицит ресурсов в реке Сырдарья и в Шардаринском водохранилище спровоцировал засуху в Туркестанской и Кызылординской областях страны.Тогда Казахстан и Таджикистан согласовали поставку 315 млн куб.м воды из водохранилища "Бахри Точик" в обмен на технику и горюче-смазочные материалы.Также республике помогают Узбекистан и Кыргызстан.Читайте также:Сенат: проблема Арала может ускорить изменение климата в Центральной АзииНе только Inkuzart: кто создает муралы в Ташкенте — видео

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узбекистан, таджикистан, казахстан, вода, экология