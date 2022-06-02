https://uz.sputniknews.ru/20220602/kiev-meshaet-inostrannym-naemnikam-uezjat-s-ukrainy---minoborony-rf-24964998.html

Киев мешает иностранным наемникам уезжать с Украины - Минобороны РФ

Киев мешает иностранным наемникам уезжать с Украины - Минобороны РФ

Многие наемники ликвидированы в зоне боевых действий.

2022-06-02T19:24+0500

2022-06-02T19:24+0500

2022-06-02T19:24+0500

специальная военная операция россии в донбассе

киев

украина

оружие

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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Наемники несут большие потери на Украине и предпочитают покидать страну, но Киев мешает их выезду, об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков во время брифинга.Он резюмировал, что поток наемников с начала мая на Украину почти иссяк, а их число сократилось с 6,6 до 3,5 тысяч человек."При этом число наемников в боевых подразделениях ВСУ и Нацгвардии на Донбассе сократилось на порядки. Сотни иностранных наёмников на Украине были уничтожены российским высокоточным оружием большой дальности вскоре после прибытия еще в местах прохождения ими доподготовки и слаживания тактических подразделений", - сказал Конашенков.По его словам, командиры подразделений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии не жалеют наемников и за их счет пытаются снизить потери своих военных.Зачастую, родственникам наемников не сообщают об их гибели, так как Киев замалчивает потери."Столкнувшись с реальной боевой обстановкой и большими потерями среди военнослужащих ВСУ, Нацгвардиии и иностранцев, значительное число наемников предпочитает поскорее покинуть территорию Украины, но киевский режим всячески препятствует их выезду за рубеж", - добавил Конашенков.Официальный представитель Минобороны РФ заявил, что по всем нормам международного права наемники не входят в состав Вооруженных сил Украины (не являются комбатантами), поэтому лучшее, что их ожидает - уголовная ответственность.О начале спецоперации в Донбассе заявил президент России Владимир Путин 24 февраля - через несколько дней после признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. Глава российского государства обозначил цели спецоперации – демилитаризация и денацификация Украины.В Минобороны РФ сообщили, что наносят удары только по объектам военной инфраструктуры Украины и украинским войскам.Некоторые критики начали говорить о том, что спецоперация затянулась.Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Россия не гонится за сроками специальной военной операции на Украине, задача – искоренить нацизм. Он заявил, что все цели, поставленные президентом России, будут выполнены.Читайте также:В Первомайск доставили из России более 30 тонн гумпомощи - видео

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киев, украина, оружие