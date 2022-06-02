https://uz.sputniknews.ru/20220602/v-tysyache-maxalley-poyavyatsya-medpunkty--24947710.html
В тысяче махаллей появятся медпункты
В тысяче махаллей появятся медпункты
Об этом стало известно по результатам проведенного президентом Мирзиёевым совещания по планам в сфере здравоохранения.
2022-06-02T09:56+0500
2022-06-02T09:56+0500
2022-06-02T10:20+0500
общество
махалля
шавкат мирзиёев
президент
совещание
здравоохранение
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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. До конца года в Узбекистане появятся медицинские пункты в тысяче махаллей, а также число семейных врачебных пунктов и поликлиник может увеличиться на 51 единицу.Об этом стало известно на обсуждении исполнения задач и дальнейших планов в сфере здравоохранения. Совещание прошло под руководством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба главы республики.Напомним: с начала 2022 года в Узбекистане открыли 85 семейных врачебных пунктов и поликлиник, что обеспечило доступ более 700 тыс. человек к медицинским услугам. Также 25 тыс. социально уязвимых граждан получили медицинскую помощь за счет Государственного фонда медицинского страхования.Кроме этого, с 1 июня месячная заработная плата медицинских работников увеличилась на 30%.Читайте также:Digital Holding займется цифровизацией здравоохранения в УзбекистанеВсемирный день здоровья: как изменилось здравоохранение в стране за пять лет
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махалля, шавкат мирзиёев, президент, совещание, здравоохранение
В тысяче махаллей появятся медпункты
09:56 02.06.2022 (обновлено: 10:20 02.06.2022)
Об этом стало известно по результатам проведенного президентом Мирзиёевым совещания по планам в сфере здравоохранения.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. До конца года в Узбекистане появятся медицинские пункты в тысяче махаллей, а также число семейных врачебных пунктов и поликлиник может увеличиться на 51 единицу.
Об этом стало известно на обсуждении исполнения задач и дальнейших планов в сфере здравоохранения. Совещание прошло под руководством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба главы республики.
"Исходя из принципа "во имя чести и достоинства человека" мы приняли в последние годы множество указов и постановлений. Приняли меры увеличения заработной платы медицинских работников, несмотря на глобальные проблемы. Система должна работать повсеместно, включая самые отдаленные села. Необходимо заботиться о здоровье каждого гражданина", — заявил президент.
Напомним: с начала 2022 года в Узбекистане открыли 85 семейных врачебных пунктов и поликлиник, что обеспечило доступ более 700 тыс. человек к медицинским услугам. Также 25 тыс. социально уязвимых граждан получили медицинскую помощь за счет Государственного фонда медицинского страхования.
Кроме этого, с 1 июня месячная заработная плата медицинских работников увеличилась на 30%.