https://uz.sputniknews.ru/20220602/v-tysyache-maxalley-poyavyatsya-medpunkty--24947710.html

В тысяче махаллей появятся медпункты

В тысяче махаллей появятся медпункты

Об этом стало известно по результатам проведенного президентом Мирзиёевым совещания по планам в сфере здравоохранения.

2022-06-02T09:56+0500

2022-06-02T09:56+0500

2022-06-02T10:20+0500

общество

махалля

шавкат мирзиёев

президент

совещание

здравоохранение

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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. До конца года в Узбекистане появятся медицинские пункты в тысяче махаллей, а также число семейных врачебных пунктов и поликлиник может увеличиться на 51 единицу.Об этом стало известно на обсуждении исполнения задач и дальнейших планов в сфере здравоохранения. Совещание прошло под руководством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба главы республики.Напомним: с начала 2022 года в Узбекистане открыли 85 семейных врачебных пунктов и поликлиник, что обеспечило доступ более 700 тыс. человек к медицинским услугам. Также 25 тыс. социально уязвимых граждан получили медицинскую помощь за счет Государственного фонда медицинского страхования.Кроме этого, с 1 июня месячная заработная плата медицинских работников увеличилась на 30%.Читайте также:Digital Holding займется цифровизацией здравоохранения в УзбекистанеВсемирный день здоровья: как изменилось здравоохранение в стране за пять лет

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махалля, шавкат мирзиёев, президент, совещание, здравоохранение