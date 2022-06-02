https://uz.sputniknews.ru/20220602/video-tseny-na-xleb-i-muku-v-uzbekistane-stabiliziruyutsya---ekonomist-24969261.html
Видео: цены на хлеб и муку в Узбекистане стабилизируются - экономист
Видео: цены на хлеб и муку в Узбекистане стабилизируются - экономист
Цены на хлеб растут во всем мире. Почему не стоит поддаваться панике?
2022-06-02T21:10+0500
2022-06-02T21:10+0500
2022-06-02T21:10+0500
видео
узбекистан
цены
хлебобулочные изделия
мука
экономика
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С 1 июня цена на черный хлеб в ташкентских магазинах выросла с 1600 до 2800 сумов. Как сообщает Антимонопольный комитет, в скором времени цены на муку и хлеб должны стабилизироваться.Ситуацию на мучном рынке Узбекистана оценил доктор экономических наук, в прошлом заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия России Леонид Холод."Во-первых, подобная ситуация с хлебом является следствием серьезного удорожания зерна и вообще всего продовольствия на мировом рынке. Во-вторых, страна с 1 июня переходит на рыночное ценообразование. Обычно в такие моменты происходит изменение стоимости и может возникнуть ажиотаж на рынке. В таких условиях рынок обычно реагирует повышением цен", - объясняет Холод.Власти Узбекистана, по мнению эксперта, делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию на продовольственном рынке."Ажиотаж поднимает цены на хлеб. Населению нужно успокоиться. Насколько мне известно, в Узбекистане имеются достаточные запасы зерна и муки. То есть, для исчезновения с прилавков хлеба нет никаких объективных причин", - говорит Холод.Что еще может сделать Узбекистан для регулирования цен на продукты первой важности, вы можете узнать из интервью с экспертом на канале Sputnik Узбекистан.Читайте также:Эксперт: Запад создает условия для обострения голода — видео
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узбекистан, видео, цены, хлебобулочные изделия, мука, экономика
Видео: цены на хлеб и муку в Узбекистане стабилизируются - экономист
Цены на муку и хлеб растут во всем мире. Какая ситуация сейчас в Узбекистане, и почему не стоит поддаваться панике, рассказал экономист Леонид Холод.
С 1 июня цена на черный хлеб в ташкентских магазинах выросла с 1600 до 2800 сумов. Как сообщает Антимонопольный комитет, в скором времени цены на муку и хлеб должны стабилизироваться.
Ситуацию на мучном рынке Узбекистана оценил доктор экономических наук, в прошлом заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия России Леонид Холод.
"Во-первых, подобная ситуация с хлебом является следствием серьезного удорожания зерна и вообще всего продовольствия на мировом рынке. Во-вторых, страна с 1 июня переходит на рыночное ценообразование. Обычно в такие моменты происходит изменение стоимости и может возникнуть ажиотаж на рынке. В таких условиях рынок обычно реагирует повышением цен", - объясняет Холод.
Власти Узбекистана, по мнению эксперта, делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию на продовольственном рынке.
"Ажиотаж поднимает цены на хлеб. Населению нужно успокоиться. Насколько мне известно, в Узбекистане имеются достаточные запасы зерна и муки. То есть, для исчезновения с прилавков хлеба нет никаких объективных причин", - говорит Холод.
Что еще может сделать Узбекистан для регулирования цен на продукты первой важности, вы можете узнать из интервью с экспертом на канале Sputnik Узбекистан
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