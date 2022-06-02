https://uz.sputniknews.ru/20220602/video-tseny-na-xleb-i-muku-v-uzbekistane-stabiliziruyutsya---ekonomist-24969261.html

Видео: цены на хлеб и муку в Узбекистане стабилизируются - экономист

Видео: цены на хлеб и муку в Узбекистане стабилизируются - экономист

Цены на хлеб растут во всем мире. Почему не стоит поддаваться панике?

2022-06-02T21:10+0500

2022-06-02T21:10+0500

2022-06-02T21:10+0500

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узбекистан

цены

хлебобулочные изделия

мука

экономика

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С 1 июня цена на черный хлеб в ташкентских магазинах выросла с 1600 до 2800 сумов. Как сообщает Антимонопольный комитет, в скором времени цены на муку и хлеб должны стабилизироваться.Ситуацию на мучном рынке Узбекистана оценил доктор экономических наук, в прошлом заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия России Леонид Холод."Во-первых, подобная ситуация с хлебом является следствием серьезного удорожания зерна и вообще всего продовольствия на мировом рынке. Во-вторых, страна с 1 июня переходит на рыночное ценообразование. Обычно в такие моменты происходит изменение стоимости и может возникнуть ажиотаж на рынке. В таких условиях рынок обычно реагирует повышением цен", - объясняет Холод.Власти Узбекистана, по мнению эксперта, делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию на продовольственном рынке."Ажиотаж поднимает цены на хлеб. Населению нужно успокоиться. Насколько мне известно, в Узбекистане имеются достаточные запасы зерна и муки. То есть, для исчезновения с прилавков хлеба нет никаких объективных причин", - говорит Холод.Что еще может сделать Узбекистан для регулирования цен на продукты первой важности, вы можете узнать из интервью с экспертом на канале Sputnik Узбекистан.Читайте также:Эксперт: Запад создает условия для обострения голода — видео

узбекистан

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

узбекистан, видео, цены, хлебобулочные изделия, мука, экономика