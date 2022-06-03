https://uz.sputniknews.ru/20220603/borets-iz-fergany-zavoeval-zoloto-mejdunarodnogo-turnira-v-almaty-24975575.html

Борец из Ферганы завоевал "золото" международного турнира в Алматы

Борец из Ферганы завоевал "золото" международного турнира в Алматы

Чемпион мира среди юниоров в весовой категории до 67 кг Аброр Атабоев принял участие в турнире "Кубок Болата Турлиханова", который проходит в Алматы.

2022-06-03T13:05+0500

2022-06-03T13:05+0500

2022-06-03T13:05+0500

спорт

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ТАШКЕНТ, 3 июн - Sputnik. В Алматы проходит рейтинговый турнир "Кубок Болата Турлиханова" по вольной, греко-римской и женской борьбе. Первое место на турнире занял узбекистанец Аброр Атабоев (67 кг). Об этом сообщает Министерство по развитию спорта страны.На пути к золотой медали Аброр Атабоев одолел в четвертьфинале соревнований казахстанца Султана Ассетули со счетом 9:0, в полуфинале выиграл действующего чемпиона мира Мейсама Далхани из Ирана, а в финале у Джони Хетцуриани из Грузии со счетом 4:0. В честь победы Атабоева на турнире прозвучал национальный гимн УзбекистанаВсего в составе сборной по греко-римской борьбе – пятеро подопечных главного тренера Равшана Рузыколова.Напомним, на чемпионате Азии по борьбе среди взрослых, который прошел в монгольском Улан-Баторе, сборная Узбекистана завоевала 2 серебряные и 6 бронзовых медалей.Читайте также:

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