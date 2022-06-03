https://uz.sputniknews.ru/20220603/delegatsiya-ivanovskoy-oblasti-vstretilas-s-predstavitelyami-uztekstilprom-24977898.html

Делегация Ивановской области встретилась с представителями "Узтекстильпром"

Делегация Ивановской области встретилась с представителями "Узтекстильпром"

Что обсудили российская делегация и "Узтекстильпром" во время встречи - читайте в нашем материале.

2022-06-03T15:07+0500

2022-06-03T15:07+0500

2022-06-03T15:07+0500

экономика

делегация

ивановская область

узтекстильпром

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ТАШКЕНТ, 3 июн – Sputnik. Делегация из России во главе с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским встретилась с руководством ассоциации "Узтекстильпром". Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.Известно, что в состав делегации Ивановской области вошли представители государственных учреждений и текстильных предприятий российского региона.На встрече стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления взаимного сотрудничества и наращивания экспорта текстильной продукции на фабрике в Ивановской области.Кроме этого, российская делегация обсудила со своими коллегами из Узбекистана возможность реализации совместных проектов не только в сфере текстиля, но и в сфере обучения и подготовки новых кадров.В ходе встречи председатель "Узтекстильпром" Илхом Хайдаров рассказал об инвестиционных проектах для совместной реализации и возможные пути дальнейшего сотрудничества. в том числе оно касается и хлопково-текстильных кластеров страны.Станислав Воскресенский, в свою очередь, отметил, что готов поддержать предложения узбекистанской стороны, а именно разработку проектов по глубокой переработке хлопкового волокна до готовой продукции.Напомним: сотрудничество ассоциации "Узтекстильпром" и Ивановской области длится уже несколько десятилетий. По объемам поставок текстильной продукции на рынки стран СНГ Ивановская область является одним из крупнейших поставщиков.Читайте также:

ивановская область

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