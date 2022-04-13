https://uz.sputniknews.ru/20220413/v-namangane-sozdadut-institut-tekstilnoy-promyshlennosti-23945713.html
В Намангане создадут институт текстильной промышленности
В Намангане создадут институт текстильной промышленности
Об этом сообщил начальник управления Министерства высшего и среднего специального образования Зохиджон Турдиев.
2022-04-13T11:45+0500
2022-04-13T11:45+0500
2022-04-13T11:47+0500
общество
наманган
текстиль
институт
министерство высшего и среднего специального образования
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/0d/23945423_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8ebeee6cf4c6f44be00be0ffd7d415a7.jpg
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Рабочая группа подготовила проект постановления "О мерах по организации деятельности Наманганского государственного технологического университета". Об этом стало известно в ходе брифинга агентства информации и массовых коммуникация Узбекистана.В данное время проект о создании института проходит этапы согласования с министерствами и ведомствами Узбекистана.Отмечается, что он будет реализован в рамках государственной программы "Год обеспечения интересов человека и развития махалли".Разработка проекта ведется совместно с хокимиятом Наманганской области. Планируется, что институт текстильной промышленности будет создан на базе Наманганского инженерно-технологического института.Более того, в рамках государственной программы министерством образования Узбекистана будет также реализован другой перспективный проект.На базе школы творчества Ибрата в Наманганской области будет создан институт иностранных языков. Данный проект в настоящее время находится на стадии утверждения.Читайте также:В Узбекистане создадут "водную" академиюРоссия может начать импорт кожи и текстиля из Узбекистана
наманган
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/0d/23945423_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6ca4a69d54af0583d49a4df61f34b1f0.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
наманган, текстиль, институт, министерство высшего и среднего специального образования
В Намангане создадут институт текстильной промышленности
11:45 13.04.2022 (обновлено: 11:47 13.04.2022)
Об этом сообщил начальник управления Министерства высшего и среднего специального образования Зохиджон Турдиев.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Рабочая группа подготовила проект постановления "О мерах по организации деятельности Наманганского государственного технологического университета". Об этом стало известно в ходе брифинга агентства информации и массовых коммуникация Узбекистана.
В данное время проект о создании института проходит этапы согласования с министерствами и ведомствами Узбекистана.
Отмечается, что он будет реализован в рамках государственной программы "Год обеспечения интересов человека и развития махалли".
Разработка проекта ведется совместно с хокимиятом Наманганской области. Планируется, что институт текстильной промышленности будет создан на базе Наманганского инженерно-технологического института.
Более того, в рамках государственной программы министерством образования Узбекистана будет также реализован другой перспективный проект.
На базе школы творчества Ибрата в Наманганской области будет создан институт иностранных языков. Данный проект в настоящее время находится на стадии утверждения.