https://uz.sputniknews.ru/20220413/v-namangane-sozdadut-institut-tekstilnoy-promyshlennosti-23945713.html

В Намангане создадут институт текстильной промышленности

В Намангане создадут институт текстильной промышленности

Об этом сообщил начальник управления Министерства высшего и среднего специального образования Зохиджон Турдиев.

2022-04-13T11:45+0500

2022-04-13T11:45+0500

2022-04-13T11:47+0500

общество

наманган

текстиль

институт

министерство высшего и среднего специального образования

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/0d/23945423_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8ebeee6cf4c6f44be00be0ffd7d415a7.jpg

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Рабочая группа подготовила проект постановления "О мерах по организации деятельности Наманганского государственного технологического университета". Об этом стало известно в ходе брифинга агентства информации и массовых коммуникация Узбекистана.В данное время проект о создании института проходит этапы согласования с министерствами и ведомствами Узбекистана.Отмечается, что он будет реализован в рамках государственной программы "Год обеспечения интересов человека и развития махалли".Разработка проекта ведется совместно с хокимиятом Наманганской области. Планируется, что институт текстильной промышленности будет создан на базе Наманганского инженерно-технологического института.Более того, в рамках государственной программы министерством образования Узбекистана будет также реализован другой перспективный проект.На базе школы творчества Ибрата в Наманганской области будет создан институт иностранных языков. Данный проект в настоящее время находится на стадии утверждения.Читайте также:В Узбекистане создадут "водную" академиюРоссия может начать импорт кожи и текстиля из Узбекистана

наманган

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

наманган, текстиль, институт, министерство высшего и среднего специального образования