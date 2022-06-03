https://uz.sputniknews.ru/20220603/kongress-ssha-trebuet-ot-baydena-otchet-o-tratax-40-mlrd-dlya-ukrainy-24976376.html

Конгресс США требует от Байдена отчет о тратах $40 млрд для Украины

Конгресс США требует от Байдена отчет о тратах $40 млрд для Украины

В законодательных кругах усиливается обеспокоенность по поводу того, сможет ли Белый дом отчитаться за столь большой объем средств.

2022-06-03T13:53+0500

2022-06-03T13:53+0500

2022-06-03T13:53+0500

в мире

сша

джо байден

конгресс

украина

белый дом

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ТАШКЕНТ, 3 июн – Sputnik. Конгресс США потребовал от администрации президента Джо Байдена отчет о расходовании $40 млрд долларов. Данная сумма выделена на помощь Украине, сообщает Politico.Дело в том, что в законодательных кругах нарастают беспокойства по поводу того, сможет ли Белый дом отчитаться за данный объем средств. Более того, конгрессменов интересует, сможет ли администрация Байдена отследить тысячи единиц вооружения и техники, отправляемых на Украину.Читайте также:

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сша, джо байден, конгресс, украина, белый дом