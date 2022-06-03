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Конгресс США требует от Байдена отчет о тратах $40 млрд для Украины
Конгресс США требует от Байдена отчет о тратах $40 млрд для Украины
В законодательных кругах усиливается обеспокоенность по поводу того, сможет ли Белый дом отчитаться за столь большой объем средств.
2022-06-03T13:53+0500
2022-06-03T13:53+0500
2022-06-03T13:53+0500
в мире
сша
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конгресс
украина
белый дом
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ТАШКЕНТ, 3 июн – Sputnik. Конгресс США потребовал от администрации президента Джо Байдена отчет о расходовании $40 млрд долларов. Данная сумма выделена на помощь Украине, сообщает Politico.Дело в том, что в законодательных кругах нарастают беспокойства по поводу того, сможет ли Белый дом отчитаться за данный объем средств. Более того, конгрессменов интересует, сможет ли администрация Байдена отследить тысячи единиц вооружения и техники, отправляемых на Украину.Читайте также:
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сша, джо байден, конгресс, украина, белый дом
Конгресс США требует от Байдена отчет о тратах $40 млрд для Украины
В законодательных кругах усиливается обеспокоенность по поводу того, сможет ли Белый дом отчитаться за столь большой объем средств.
ТАШКЕНТ, 3 июн – Sputnik. Конгресс США потребовал от администрации президента Джо Байдена отчет о расходовании $40 млрд долларов. Данная сумма выделена на помощь Украине, сообщает Politico.
Дело в том, что в законодательных кругах нарастают беспокойства по поводу того, сможет ли Белый дом отчитаться за данный объем средств. Более того, конгрессменов интересует, сможет ли администрация Байдена отследить тысячи единиц вооружения и техники, отправляемых на Украину.
"Несколько конгрессменов уже предупредили администрацию, что будущий пакет помощи может не получить поддержку со стороны подавляющего большинства, как это было в предыдущие разы. Ключевым фактором в данном вопросе будет то, насколько исчерпывающе Пентагон отчитается за выделенные средства", - сообщает Politico.