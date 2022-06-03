https://uz.sputniknews.ru/20220603/prorektory-vuzov-uzbekistana-povyshayut-kvalifikatsiyu-v-kazani-24974557.html
Проректоры вузов Узбекистана повышают квалификацию в Казани
Проректоры вузов Узбекистана повышают квалификацию в Казани
Повышение квалификации проректоров будет проходить на базе Казанского федерального университета.
2022-06-03T12:17+0500
2022-06-03T12:17+0500
2022-06-03T12:17+0500
общество
узбекистан
казань
вуз
повышение квалификации
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ТАШКЕНТ, 3 июн – Sputnik. Проректоров по научной работе и инновациям узбекистанских вузов направило на курсы повышения квалификации в Казанский федеральный университет (КФУ) Министерство инновационного развития Узбекистана. Об этом сообщило Министерство науки и высшего образования России.В стажировке, которая проходит в два потока, принимают участие свыше 25 проректоров высших учебных заведений Узбекистана. Они будут перенимать опыт Казанского университета в вопросах коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности.Обучение первого потока началось 25 мая и продлится до 7 июня. Следом за ним 9 июня в Казань приедет и вторая группа представителей узбекистанских вузов. Проректоры узнают об основных бизнес-процессах КФУ, инструментах акселерации, фазах проектной деятельности, аудите и управлении человеческими ресурсами в проекте. Помимо этого они познакомятся с инструментами для создания и продвижения интеллектуальной собственности.По словам исполняющего обязанности ректора КФУ Дмитрия Таюрского, особая роль в стратегическом многомерном взаимодействии, которое сегодня выстроено между Россией и Узбекистаном, отводится именно университетам и научным центрам.Проректор по научной работе и инновациям Ташкентского государственного технического университета Шерзод Нематов поделился впечатлениями и рассказал, что он получил много полезной информации и в дальнейшем планирует узнать еще много полезной информации.Напомним, КФУ сотрудничает с 42 научно-образовательными организациями Узбекистана. Так, реализуются совместные образовательные программы: 46 программ бакалавриата, специалитета и магистратуры в формате 3+1 или 2+2. Известно, что в Казанском университете высшее образование получают свыше 2,3 тыс. граждан Узбекистана.Читайте также:
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узбекистан, казань, вуз, повышение квалификации
Проректоры вузов Узбекистана повышают квалификацию в Казани
Повышение квалификации проректоров будет проходить на базе Казанского федерального университета.
ТАШКЕНТ, 3 июн – Sputnik.
Проректоров по научной работе и инновациям узбекистанских вузов направило на курсы повышения квалификации в Казанский федеральный университет (КФУ) Министерство инновационного развития Узбекистана. Об этом сообщило
Министерство науки и высшего образования России.
В стажировке, которая проходит в два потока, принимают участие свыше 25 проректоров высших учебных заведений Узбекистана. Они будут перенимать опыт Казанского университета в вопросах коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности.
Обучение первого потока началось 25 мая и продлится до 7 июня. Следом за ним 9 июня в Казань приедет и вторая группа представителей узбекистанских вузов. Проректоры узнают об основных бизнес-процессах КФУ, инструментах акселерации, фазах проектной деятельности, аудите и управлении человеческими ресурсами в проекте. Помимо этого они познакомятся с инструментами для создания и продвижения интеллектуальной собственности.
По словам исполняющего обязанности ректора КФУ Дмитрия Таюрского, особая роль в стратегическом многомерном взаимодействии, которое сегодня выстроено между Россией и Узбекистаном, отводится именно университетам и научным центрам.
"Наши страны являются стратегическими союзниками, а укрепление образовательного и научного партнерства между Россией и Узбекистаном сегодня находится в зоне самого высокого внимания и соответствует национальным приоритетам развития. Мы осознаем всю важность эффективного взаимодействия научно-образовательных учреждений России и Узбекистана и готовы в любое время делиться своим положительным опытом в области управления, развития системы образования и формирования научно-исследовательской базы", – сообщил Дмитрий Таюрский.
Проректор по научной работе и инновациям Ташкентского государственного технического университета Шерзод Нематов поделился впечатлениями и рассказал, что он получил много полезной информации и в дальнейшем планирует узнать еще много полезной информации.
"Мне интересно узнать, как в КФУ реализуется работа инкубационного центра, запуск стартапов, организация работы технопарка, который действует при университете. Очень интересны именно сами механизмы", – отметил Нематов.
Напомним, КФУ сотрудничает с 42 научно-образовательными организациями Узбекистана. Так, реализуются совместные образовательные программы: 46 программ бакалавриата, специалитета и магистратуры в формате 3+1 или 2+2. Известно, что в Казанском университете высшее образование получают свыше 2,3 тыс. граждан Узбекистана.