https://uz.sputniknews.ru/20220603/prorektory-vuzov-uzbekistana-povyshayut-kvalifikatsiyu-v-kazani-24974557.html

Проректоры вузов Узбекистана повышают квалификацию в Казани

Проректоры вузов Узбекистана повышают квалификацию в Казани

Повышение квалификации проректоров будет проходить на базе Казанского федерального университета.

2022-06-03T12:17+0500

2022-06-03T12:17+0500

2022-06-03T12:17+0500

общество

узбекистан

казань

вуз

повышение квалификации

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ТАШКЕНТ, 3 июн – Sputnik. Проректоров по научной работе и инновациям узбекистанских вузов направило на курсы повышения квалификации в Казанский федеральный университет (КФУ) Министерство инновационного развития Узбекистана. Об этом сообщило Министерство науки и высшего образования России.В стажировке, которая проходит в два потока, принимают участие свыше 25 проректоров высших учебных заведений Узбекистана. Они будут перенимать опыт Казанского университета в вопросах коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности.Обучение первого потока началось 25 мая и продлится до 7 июня. Следом за ним 9 июня в Казань приедет и вторая группа представителей узбекистанских вузов. Проректоры узнают об основных бизнес-процессах КФУ, инструментах акселерации, фазах проектной деятельности, аудите и управлении человеческими ресурсами в проекте. Помимо этого они познакомятся с инструментами для создания и продвижения интеллектуальной собственности.По словам исполняющего обязанности ректора КФУ Дмитрия Таюрского, особая роль в стратегическом многомерном взаимодействии, которое сегодня выстроено между Россией и Узбекистаном, отводится именно университетам и научным центрам.Проректор по научной работе и инновациям Ташкентского государственного технического университета Шерзод Нематов поделился впечатлениями и рассказал, что он получил много полезной информации и в дальнейшем планирует узнать еще много полезной информации.Напомним, КФУ сотрудничает с 42 научно-образовательными организациями Узбекистана. Так, реализуются совместные образовательные программы: 46 программ бакалавриата, специалитета и магистратуры в формате 3+1 или 2+2. Известно, что в Казанском университете высшее образование получают свыше 2,3 тыс. граждан Узбекистана.Читайте также:

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