https://uz.sputniknews.ru/20220603/skolko-vinograda-planiruyut-sobrat-v-uzbekistane-v-2022-godu-24972083.html

Сколько винограда планируют собрать в Узбекистане в 2022 году

Сколько винограда планируют собрать в Узбекистане в 2022 году

Всего в республике насчитывается 181 тыс. га виноградников.

2022-06-03T10:17+0500

2022-06-03T10:17+0500

2022-06-03T10:17+0500

общество

виноград

узбекистан

республика

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ТАШКЕНТ, 3 июн - Sputnik. По прогнозам в этом году в Узбекистане планируют получить более двух млн тонн урожая винограда. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства Узбекистана.По данным ведомства, по состоянию на 2022 год во всех категориях хозяйств насчитывают 181 тыс. га виноградников. Всего в Узбекистане планируют собрать 1,8 млн тонн продукции.Известно, что в целях повышения производства и экспорта винограда в республике виноградные плантации были дополнительно созданы на 41,3 тыс. га площади в 2021 году и на 21,6 тыс. га весной 2022 года. Также значительно повысить урожайность позволило применение в последние годы инновационных ресурсосберегающих технологий.В этом году созревание винограда в стране начнется с первой декады июля в зависимости от почвенно-климатических условий регионов.Сегодня в Узбекистане выращивают 12 столовых и пять промышленных сортов винограда. Из них столовые сорта - "Хусайни", "Ризамат Ота", "Тойфи", "Сурхак", "Келин бармок", "Коражанжал", "Ок кишмиш", "Кора кишмиш", "Кишмиш ботир", "Кишмиш Вир", "Кишмиш Сагдиана".В числе промышленных сортов - "Алевтина", "Баян гирей", "Рислинг", "Каберний", "Мускат".Как отмечает Минсельхоз, преимущество винограда – крепкая корневая система, благодаря чему его используют для освоения горных и предгорных земель, укрепления песчаных дюн и оврагов. Помимо того, можно выращивать виноград и на солоноватой, каменистой, близкой к грунтовым водам земле, где другие фруктовые деревья выращивать гораздо труднее.Напомним, сегодня рынок России традиционно занимает первое место по поставкам плодоовощной продукции из Узбекистана.Товарооборот между Россией и Узбекистаном в минувшем году достиг рекордных $7 млрд. Значительная часть этого объема приходится на плодоовощную продукцию.В ближайшее время Узбекистан усовершенствует систему поставок сельхозпродукции на российский рынок, сократив срок транспортировки. Добиться этой цели позволит запуск агрологистического комплекса в Джизакской области, который планируют открыть к концу лета текущего года, в ближайшее время будут подписаны четыре контракта на $7-8 млн.Читайте также:

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виноград, узбекистан, республика