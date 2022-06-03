https://uz.sputniknews.ru/20220603/uzbekistan-pobedil-v-komandnom-zachete-na-chempionate-azii-po-sambo-v-livane-24980280.html

Узбекистан победил в командном зачете на чемпионате Азии по самбо в Ливане

Узбекистан победил в командном зачете на чемпионате Азии по самбо в Ливане

Всего в копилке узбекистанской сборной 12 золотых, три серебряных и пять бронзовых наград.

2022-06-03T16:19+0500

2022-06-03T16:19+0500

2022-06-03T16:19+0500

спорт

узбекистан

чемпионат азии

самбо

ливан

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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Юниорская сборная Узбекистана завоевала первое место в общекомандном зачете чемпиона Азии по самбо. Первенство континента по самбо среди взрослых, молодежи и юниоров проходит в Джунии в Ливане. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития спорта Узбекистана.По итогам турнира юноши юниорской сборной пополнили копилку сборной тремя золотыми, одной серебряной и четырьмя бронзовыми наградами.Так, награды высшего достоинства завоевали: Фазлиддин Пулатов (-58 кг), Суннат Болтаев (-64 кг), Махмуджон Максудов (+98 кг). "Серебро" в копилку сборной добавил Максадбек Комилов (-53 кг). Бронзовыми призерами чемпионата стали Шахриёр Каримов (-71 кг), Зафаржон Тоштемиров (-79 кг), Азизбек Алимов (-88 кг) и Азиз Зубайдуллаев (-98 кг).Помимо этого, успешно выступили и девушки сборной страны."Золото" соревнований получили Улбусин Хакимова (-47 кг), Гульсевар Урокова (- 54 кг), Феруза Бобокулова (- 59 кг), Мухлиса Турдиева (-65 кг), Севинч Махмуджонова (-72 кг), Мохирабону Юлдашева (80 кг). Серебряную медаль завоевала Фарогат Нурмаматова (-50 кг) и Барно Джанназарова (+80 кг).На счету узбекистанских спортсменок и медали по боевому самбо. Чемпионками Азии стали сразу три юниорки Мушарраф Ибодуллаева (-50 кг), Ибодатхон Агажонова (-59 кг) и Мавлюда Абдуллаева (80 кг). Бронзовая награда у Гульмиры Исматовой (+80 кг).Напомним, на чемпионате мира по самбо в 2021 в Ташкенте узбекистанские самбисты завоевали 11 наград: три золотых, пять серебряных и три бронзовых медалей. Как прокомментировал НОК Узбекистана, такого высокого результата спортсмены достигли впервые в истории этого вида спорта в стране.Читайте также:

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