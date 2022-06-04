https://uz.sputniknews.ru/20220604/chto-den-futbolnyy-nam-gotovit-raspisanie-kubka-azii-u-23-na-subbotu-25008500.html

Что день футбольный нам готовит: расписание Кубка Азии U-23 на субботу

Что день футбольный нам готовит: расписание Кубка Азии U-23 на субботу

Сегодня сразятся команды восьми стран мира, включая Узбекистан-подробности читайте в нашем материале.

2022-06-04T13:24+0500

2022-06-04T13:24+0500

2022-06-04T14:05+0500

спорт

узбекистан

футбол

азия

ташкент

карши

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/02/24949781_0:81:1280:801_1920x0_80_0_0_a029b9242dd80aedfffd5b11cbea1634.jpg

ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. В рамках проходящего в республике первенства Азии по футболу U-23 сегодня Узбекистан сыграет с Катаром. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ).Матч Узбекистана против Катара пройдет на стадионе "Пахтакор" в 20.00 по ташкентскому времени.Открывать день поединков предстоит командам Туркменистана и Ирана. Футболисты встретятся в 18.00 на стадионе "Бунёдкор". В то же время на стадионе "Марказий" игру проведут спортсмены из Ирака и Австралии.После игры Узбекистана и Катара на футбольное поле в 22.00 выйдут футболисты Кувейта и Иордании. Игра пройдет на стадионе "Марказий".Напомним в среду в Ташкенте на стадионе "Пахтакор" прошла официальная церемония открытия турнира Кубок Азии U-23. Соревнования пройдут с 1 по 19 июня.В нынешнем году в Узбекистане на развитие спорта власти выделили 2,3 трлн сумов – это в пять раз больше, чем в 2017-м.За последние пять лет на спортивную сферу из бюджета выделено 4 трлн сумов. В республике ввели в эксплуатацию 118 крупных спортивных объектов и реконструировали еще 110 объектов.В этом году Узбекистан также примет чемпионат Азии по футболу среди женщин, который пройдет с 15 по 28 августа.Читайте также: Узбекистанцы одержали победу в первом матче Кубка Азии по футболуЭксперт: Шомуродов — правильный пример для молодых спортсменов

узбекистан

азия

ташкент

карши

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, футбол, азия, ташкент, карши