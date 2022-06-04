https://uz.sputniknews.ru/20220604/chto-den-futbolnyy-nam-gotovit-raspisanie-kubka-azii-u-23-na-subbotu-25008500.html
Что день футбольный нам готовит: расписание Кубка Азии U-23 на субботу
Что день футбольный нам готовит: расписание Кубка Азии U-23 на субботу
Сегодня сразятся команды восьми стран мира, включая Узбекистан-подробности читайте в нашем материале.
2022-06-04T13:24+0500
2022-06-04T13:24+0500
2022-06-04T14:05+0500
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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. В рамках проходящего в республике первенства Азии по футболу U-23 сегодня Узбекистан сыграет с Катаром. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ).Матч Узбекистана против Катара пройдет на стадионе "Пахтакор" в 20.00 по ташкентскому времени.Открывать день поединков предстоит командам Туркменистана и Ирана. Футболисты встретятся в 18.00 на стадионе "Бунёдкор". В то же время на стадионе "Марказий" игру проведут спортсмены из Ирака и Австралии.После игры Узбекистана и Катара на футбольное поле в 22.00 выйдут футболисты Кувейта и Иордании. Игра пройдет на стадионе "Марказий".Напомним в среду в Ташкенте на стадионе "Пахтакор" прошла официальная церемония открытия турнира Кубок Азии U-23. Соревнования пройдут с 1 по 19 июня.В нынешнем году в Узбекистане на развитие спорта власти выделили 2,3 трлн сумов – это в пять раз больше, чем в 2017-м.За последние пять лет на спортивную сферу из бюджета выделено 4 трлн сумов. В республике ввели в эксплуатацию 118 крупных спортивных объектов и реконструировали еще 110 объектов.В этом году Узбекистан также примет чемпионат Азии по футболу среди женщин, который пройдет с 15 по 28 августа.Читайте также: Узбекистанцы одержали победу в первом матче Кубка Азии по футболуЭксперт: Шомуродов — правильный пример для молодых спортсменов
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узбекистан, футбол, азия, ташкент, карши
Что день футбольный нам готовит: расписание Кубка Азии U-23 на субботу
13:24 04.06.2022 (обновлено: 14:05 04.06.2022)
Сегодня сразятся команды восьми стран мира, включая Узбекистан-подробности читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik.
В рамках проходящего в республике первенства Азии по футболу U-23 сегодня Узбекистан сыграет с Катаром. Об этом сообщает
пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ).
Матч Узбекистана против Катара пройдет на стадионе "Пахтакор" в 20.00 по ташкентскому времени.
Открывать день поединков предстоит командам Туркменистана и Ирана. Футболисты встретятся в 18.00 на стадионе "Бунёдкор". В то же время на стадионе "Марказий" игру проведут спортсмены из Ирака и Австралии.
После игры Узбекистана и Катара на футбольное поле в 22.00 выйдут футболисты Кувейта и Иордании. Игра пройдет на стадионе "Марказий".
Напомним в среду в Ташкенте на стадионе "Пахтакор" прошла официальная церемония открытия турнира Кубок Азии U-23. Соревнования пройдут с 1 по 19 июня.
В нынешнем году в Узбекистане на развитие спорта власти выделили 2,3 трлн сумов – это в пять раз больше, чем в 2017-м.
За последние пять лет на спортивную сферу из бюджета выделено 4 трлн сумов. В республике ввели в эксплуатацию 118 крупных спортивных объектов и реконструировали еще 110 объектов.
В этом году Узбекистан также примет чемпионат Азии по футболу среди женщин, который пройдет с 15 по 28 августа.