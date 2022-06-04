https://uz.sputniknews.ru/20220604/uchyonye-vpervye-klonirovali-porosyat-s-pomoschyu-robota-24998118.html

Ученые впервые клонировали поросят с помощью робота

Ученые впервые клонировали поросят с помощью робота

Китайские учёные первые в мире клонировали поросят без участия людей.

2022-06-04T09:00+0500

2022-06-04T09:00+0500

2022-06-04T09:42+0500

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ученые

поросята

робот

наука

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ТАШКЕНТ, 4 июн – Sputnik. Группа ученых из Нанькайского университета в Китае разработала новый способ клонирования свиней, в котором человека заменили роботом. Первые семь поросят уже появились на свет, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт университета.Ученые сообщили, что самка свиньи прошла все этапы оплодотворения с помощью робота. В конце марта она родила семерых поросят породы ландрас."Каждый шаг процесса клонирования был автоматизирован, ни в одной операции в ходе клонирования человек задействован не был", — сказал один из китайских ученых Лю Яовэй, чьи слова приводит South China Morning Post.Клонирование с помощью робота должно быть более успешным и точным, так как во время операции роботы реже повреждают клетки, чем люди.Напомним: в 2017 году ученые из Нанькайского университета впервые в мире вывели поросят, клонированных с использованием робота. Но тогда ученые все же принимали участие в некоторых этапах эксперимента.Лю Яовэй полагает, что новый способ клонирования поможет Китаю, крупнейшему потребителю свинины в мире, стать более независимым от импорта этого продукта, учитывая санкции США и других западных стран.Читайте также:К Земле приближается потенциально опасный астероид

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ученые, поросята, робот, наука