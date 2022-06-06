https://uz.sputniknews.ru/20220606/referendum-v-kazaxstane-itogi-25054343.html

Референдум в Казахстане: итоги

Референдум в Казахстане: итоги

ЦИК Казахстана подвел итоги голосования, итоговая явка граждан по всей стране и за ее пределами составила 68,06%.

2022-06-06T11:25+0500

2022-06-06T11:25+0500

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ТАШКЕНТ, 6 июн - Sputnik. Центральная избирательная комиссия озвучила предварительные итоги голосования референдума по поправкам в Конституцию, сообщает Sputnik Казахстан. Подсчет бюллетеней, по словам председателя Центральной избирательной комиссии Нурлана Абдирова, завершился на 10 012 участках во всем Казахстане и за его пределами.Общее число граждан, имевших право голосовать, составило 11 734 642 человек, из них в голосовании приняли участие 7 986 293 человека, или 68,06%.При этом за поправки в основной закон страны проголосовали 77,18% граждан. Против высказались 18,66%, или 1 490 475 человек. Оба варианта ответа выбрали 1,58%, или 125 859 избирателей. Глава ЦИК отметил, что 2,58%, или 206 096 бюллетеней были признаны недействительными.5 июня в Казахстане прошел республиканский референдум, на котором граждане страны решали, быть ли поправкам в Конституцию. В бюллетене был всего один вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан (всего на референдум выносится 56 поправок), изложенные в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан".Чтобы референдум состоялся, в нем должны принять участие более половины граждан, включенных в список участников. Эта отметка была преодолена в 14:00 по столичному времени.Кроме того, изменения и дополнения в Конституцию, вынесенные на республиканский референдум, считаются принятыми, если за них проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании, не менее чем в двух третях областей, городов республиканского значения и столицы.Читайте также: Референдум в Казахстане: итоги экзитполов

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казахстан, референдум, конституция