https://uz.sputniknews.ru/20220606/referendum-v-kazaxstane-itogi-ekzitpolov-25050385.html
Референдум в Казахстане: итоги экзитполов
Референдум в Казахстане: итоги экзитполов
Президентский пакет поправок в основной закон страны поддержали около 79,4% участников.
2022-06-06T09:43+0500
2022-06-06T09:43+0500
2022-06-06T09:50+0500
в мире
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референдум
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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. В Казахстане прошел республиканский референдум по поправкам в Конституцию. Данные экзитполов – предварительных опросов граждан на выходе с участка – объявили на онлайн-марафоне, посвященном голосованию, сообщает Sputnik Казахстан.По результатам экзитпола, проведенного Институтом демократии, за поправки проголосовали 79,4% участников референдума. При этом явка избирателей составила 66,3%.Результаты экзитпола Института комплексных социальных исследований "Социс-А" распределились следующим образом: поддержали президентский пакет поправок Конституции 76,7% опрошенных, "против" – 23,3%. Явка избирателей - 67,5%.3. По данным экзитпола исследовательского института "Қоғамдық пікір" ("Общественное мнение"), "за" проголосовали 74,8% респондентов, "против" - 25,2%. Явка, по данным исследования, составила 70,1%.На участках в России проголосовали около 68% казахстанцев, зарегистрированных на территории избирательных участков в стране, сообщает посольство Казахстана.В самой республике в избирательные списки включили 11 732 699 казахстанцев при населении республики свыше 19,1 млн человек.Единственный вопрос в бюллетене был: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан".Для признания референдума состоявшимся, в нем должны участвовать более половины граждан из списка голосующих. Данный барьер был преодолен в 14:00.Кроме того, изменения и дополнения в Конституцию, вынесенные на республиканский референдум, считаются принятыми, если за них проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании, не менее чем в двух третях областей, городов республиканского значения и столицы, то есть в 12 из 17 регионов. Лидером по явке стала Туркестанская область - 80,66%. Меньше всего проголосовавших в Алматы - 33,3%.Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявлял, что произошедшая в январе 2022 году попытка госпереворота подтвердила необходимость скорейшей политической модернизации страны, в связи с чем поправки в основной закон были вынесены на референдум.Поправки призваны закрепить окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством.Кроме того, устанавливается запрет на членство главы государства в политических партиях на период президентства. Аналогичные требования будут распространяться на председателей и членов ЦИК, счетного комитета, глав регионов и их заместителей. Поправки также устанавливают запрет на занятие близкими родственниками главы государства руководящих должностей в государственных и квазигосударственных структурах.Ряд поправок направлен на соблюдение прав и свобод граждан, в том числе на создание конституционного суда, закрепление на конституционном уровне статуса омбудсмена и безоговорочный запрет смертной казни. Кроме того, в обновленной конституции будут исключены упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента страны.Читайте также: В Казахстане завершился референдум по конституции
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казахстан, референдум
Референдум в Казахстане: итоги экзитполов
09:43 06.06.2022 (обновлено: 09:50 06.06.2022)
Президентский пакет поправок в основной закон страны поддержали 79,4% участников.
ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik.
В Казахстане прошел республиканский референдум по поправкам в Конституцию. Данные экзитполов – предварительных опросов граждан на выходе с участка – объявили на онлайн-марафоне, посвященном голосованию, сообщает Sputnik Казахстан
.
По результатам экзитпола, проведенного Институтом демократии, за поправки проголосовали 79,4% участников референдума. При этом явка избирателей составила 66,3%.
Результаты экзитпола Института комплексных социальных исследований "Социс-А" распределились следующим образом: поддержали президентский пакет поправок Конституции 76,7% опрошенных, "против" – 23,3%. Явка избирателей - 67,5%.
3. По данным экзитпола исследовательского института "Қоғамдық пікір" ("Общественное мнение"), "за" проголосовали 74,8% респондентов, "против" - 25,2%. Явка, по данным исследования, составила 70,1%.
На участках в России проголосовали около 68% казахстанцев, зарегистрированных на территории избирательных участков в стране, сообщает посольство Казахстана.
В самой республике в избирательные списки включили 11 732 699 казахстанцев при населении республики свыше 19,1 млн человек.
Единственный вопрос в бюллетене был: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан".
Для признания референдума состоявшимся, в нем должны участвовать более половины граждан из списка голосующих. Данный барьер был преодолен в 14:00.
Кроме того, изменения и дополнения в Конституцию, вынесенные на республиканский референдум, считаются принятыми, если за них проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании, не менее чем в двух третях областей, городов республиканского значения и столицы, то есть в 12 из 17 регионов. Лидером по явке стала Туркестанская область - 80,66%. Меньше всего проголосовавших в Алматы - 33,3%.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявлял, что произошедшая в январе 2022 году попытка госпереворота подтвердила необходимость скорейшей политической модернизации страны, в связи с чем поправки в основной закон были вынесены на референдум.
Поправки призваны закрепить окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством.
Кроме того, устанавливается запрет на членство главы государства в политических партиях на период президентства. Аналогичные требования будут распространяться на председателей и членов ЦИК, счетного комитета, глав регионов и их заместителей. Поправки также устанавливают запрет на занятие близкими родственниками главы государства руководящих должностей в государственных и квазигосударственных структурах.
Ряд поправок направлен на соблюдение прав и свобод граждан, в том числе на создание конституционного суда, закрепление на конституционном уровне статуса омбудсмена и безоговорочный запрет смертной казни. Кроме того, в обновленной конституции будут исключены упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента страны.