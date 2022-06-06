https://uz.sputniknews.ru/20220606/turkmenistan-snyal-zapret-na-tranzit-gruzovyx-fur-25066188.html
Туркменистан снял запрет на транзит грузовых фур
Туркменистан снял запрет на транзит грузовых фур
Грузовики смогут проезжать по маршруту от КПП "Фараш" на границе Узбекистана до КПП "Серахс" на границе с Ираном.
2022-06-06T16:22+0500
2022-06-06T16:22+0500
2022-06-06T17:29+0500
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ТАШКЕНТ, 6 июня - Sputnik. Транзит грузов через Туркменистан разрешили иностранным транспортным средствам с начала июня. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Узбекистана.По данным ведомства, грузовые фуры будут следовать маршрутом от КПП "Фарап" на границе с Узбекистаном до КПП "Серахс" с Ираном.По туркменской территории грузовики будут перемещаться автоколонной в сопровождении дорожной полиции. При этом во время движения водителям запрещается останавливаться и выходить из кабины.Грузовой автомобиль может покинуть автоколонну только в случае технической неисправности или других проблем. Остановки для дозаправки, технического обслуживания и отдыха водителей предусмотрены только на специальных автостоянках.Правила транзитной перевозки грузов через Туркменистан:Напомним, в апреле в Ташкенте побывал министр промышленности и строительного производства Туркменистана Баймурад Аннамамедов. На встрече с министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым он обсудил перспективы развития промышленной кооперации. Экономическое партнерство между двумя государствами активно растет. За последние четыре года товарооборот между Узбекистаном и Туркменистаном увеличился в 5 раз, а в 2021 году объем взаимной торговли вырос на 65%.Читайте также: Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов обсудили восстановление Афганистана
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туркменистан, транзит, грузовик
Туркменистан снял запрет на транзит грузовых фур
16:22 06.06.2022 (обновлено: 17:29 06.06.2022)
Грузовики смогут проезжать по маршруту от КПП "Фарап" на границе Узбекистана до КПП "Серахс" на границе с Ираном.
ТАШКЕНТ, 6 июня - Sputnik. Транзит грузов через Туркменистан разрешили иностранным транспортным средствам с начала июня. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Узбекистана.
По данным ведомства, грузовые фуры будут следовать маршрутом от КПП "Фарап" на границе с Узбекистаном до КПП "Серахс" с Ираном.
По туркменской территории грузовики будут перемещаться автоколонной в сопровождении дорожной полиции. При этом во время движения водителям запрещается останавливаться и выходить из кабины.
Грузовой автомобиль может покинуть автоколонну только в случае технической неисправности или других проблем. Остановки для дозаправки, технического обслуживания и отдыха водителей предусмотрены только на специальных автостоянках.
Правила транзитной перевозки грузов через Туркменистан:
иметь в наличии все необходимые для оформления процесса транзитного движения документы для санитарной обработки;
предварительная санитарная очистка грузовых автомобилей;
иметь результаты ПЦР-теста на COVID-19, сданного не более чем за 72 часа до пересечения государственной границы, или справку о прививке от коронавируса, если прошло не более 42 дней с даты последней вакцинации,
пройти экспресс-тест на COVID-19 на КПП.
Напомним, в апреле в Ташкенте побывал
министр промышленности и строительного производства Туркменистана Баймурад Аннамамедов. На встрече с министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым он обсудил перспективы развития промышленной кооперации.
Экономическое партнерство между двумя государствами активно растет. За последние четыре года товарооборот между Узбекистаном и Туркменистаном увеличился в 5 раз, а в 2021 году объем взаимной торговли вырос на 65%.