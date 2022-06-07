https://uz.sputniknews.ru/20220607/kak-studentov-obespechivayut-jilem-rasskazal-minvuz-25108001.html

Как студентов обеспечивают жильем рассказал Минвуз

Как студентов обеспечивают жильем рассказал Минвуз

Глава Министерства высшего и среднего образования отчитался перед депутатами о строительстве студенческих общежитий.

2022-06-07T20:21+0500

2022-06-07T20:21+0500

2022-06-07T20:21+0500

общество

образование

общежитие

студенты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/07/25107516_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_04bd258ce1d948608bcbf36020d9ae0e.jpg

ТАШКЕНТ, 7 июня - Sputnik. О проделанной работе по обеспечению жильем студентов отчитался министр высшего и среднего специального образования Абдукодир Тошкулов. Он выступил на очередном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса, сообщает УзА.По словам министра, количество мест в студенческих общежитиях по всей республике приближается к целевой цифре в 100 тысяч.По его словам, сегодня в регионах наладили систему строительства студенческих общежитий за счет предпринимателей и на основе государственно-частного партнерства с участием бюджетной субсидии.Рассказал министр и о планах по строительству семейных общежитий"Не каждая молодая семья может снимать квартиру… Планируем строить семейные общежития: причем одну часть студенческих общежитий - как гостиницу, другую – как жилье для семейных студентов, докторантов, инвалидов", - пообещал министр.Напомним, правительство Узбекистана разработало порядок выделения субсидий для строительства студенческих общежитий на основе государственно-частного партнерства (ГЧП). Размер выделяемой субсидии может достигать 50% от расходов на каждого студента по смете проекта, но не может превышать максимальный размер — 27 млн сумов (100 БРВ). В случае если предприниматель профинансирует строительство общежития на 400 мест за свой счет, то за каждого студента из средств Госбюджета будет выделены субсидии в размере 20 БРВ.В Узбекистане в текущем году планируют построить 47 общежитий на 400 мест каждое, а до конца 2025 года — 228 общежитий.Читайте также: Кто может перевестись в другой вуз – министр высшего образования

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

образование, общежитие, студенты