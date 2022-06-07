https://uz.sputniknews.ru/20220607/kak-studentov-obespechivayut-jilem-rasskazal-minvuz-25108001.html
Как студентов обеспечивают жильем рассказал Минвуз
Как студентов обеспечивают жильем рассказал Минвуз
Глава Министерства высшего и среднего образования отчитался перед депутатами о строительстве студенческих общежитий.
2022-06-07T20:21+0500
2022-06-07T20:21+0500
2022-06-07T20:21+0500
общество
образование
общежитие
студенты
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ТАШКЕНТ, 7 июня - Sputnik. О проделанной работе по обеспечению жильем студентов отчитался министр высшего и среднего специального образования Абдукодир Тошкулов. Он выступил на очередном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса, сообщает УзА.По словам министра, количество мест в студенческих общежитиях по всей республике приближается к целевой цифре в 100 тысяч.По его словам, сегодня в регионах наладили систему строительства студенческих общежитий за счет предпринимателей и на основе государственно-частного партнерства с участием бюджетной субсидии.Рассказал министр и о планах по строительству семейных общежитий"Не каждая молодая семья может снимать квартиру… Планируем строить семейные общежития: причем одну часть студенческих общежитий - как гостиницу, другую – как жилье для семейных студентов, докторантов, инвалидов", - пообещал министр.Напомним, правительство Узбекистана разработало порядок выделения субсидий для строительства студенческих общежитий на основе государственно-частного партнерства (ГЧП). Размер выделяемой субсидии может достигать 50% от расходов на каждого студента по смете проекта, но не может превышать максимальный размер — 27 млн сумов (100 БРВ). В случае если предприниматель профинансирует строительство общежития на 400 мест за свой счет, то за каждого студента из средств Госбюджета будет выделены субсидии в размере 20 БРВ.В Узбекистане в текущем году планируют построить 47 общежитий на 400 мест каждое, а до конца 2025 года — 228 общежитий.Читайте также: Кто может перевестись в другой вуз – министр высшего образования
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образование, общежитие, студенты
Как студентов обеспечивают жильем рассказал Минвуз
Глава Министерства высшего и среднего образования отчитался перед депутатами о строительстве студенческих общежитий.
ТАШКЕНТ, 7 июня - Sputnik
. О проделанной работе по обеспечению жильем студентов отчитался министр высшего и среднего специального образования Абдукодир Тошкулов. Он выступил на очередном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса, сообщает УзА
.
По словам министра, количество мест в студенческих общежитиях по всей республике приближается к целевой цифре в 100 тысяч.
"На сегодня за счет средств государственного бюджета, внебюджетных средств высших учебных заведений, а также на основе государственно-частного партнерства и аренды в республике построили 29 студенческих общежитий на 11,4 тысячи мест, а всего количество мест достигло 91 416… В Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы предусмотрены задачи по доведению количества студенческих общежитий до 100 тысяч мест", - уточнил министр.
По его словам, сегодня в регионах наладили систему строительства студенческих общежитий за счет предпринимателей и на основе государственно-частного партнерства с участием бюджетной субсидии.
Рассказал министр и о планах по строительству семейных общежитий
"Не каждая молодая семья может снимать квартиру… Планируем строить семейные общежития: причем одну часть студенческих общежитий - как гостиницу, другую – как жилье для семейных студентов, докторантов, инвалидов", - пообещал министр.
Напомним, правительство Узбекистана разработало порядок выделения субсидий для строительства студенческих общежитий на основе государственно-частного партнерства (ГЧП). Размер выделяемой субсидии может достигать 50% от расходов на каждого студента по смете проекта, но не может превышать максимальный размер — 27 млн сумов (100 БРВ). В случае если предприниматель профинансирует строительство общежития на 400 мест за свой счет, то за каждого студента из средств Госбюджета будет выделены субсидии в размере 20 БРВ.
В Узбекистане в текущем году планируют построить 47 общежитий на 400 мест каждое, а до конца 2025 года — 228 общежитий.