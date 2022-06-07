https://uz.sputniknews.ru/20220607/kto-mojet-perevestis-v-drugoy-vuz--ministr-vysshego-obrazovaniya-25104609.html
Кто может перевестись в другой вуз – министр высшего образования
Кто может перевестись в другой вуз – министр высшего образования
Вместо перевода из одного учебного заведения в другое будут шире внедрять академическую мобильность.
2022-06-07T18:42+0500
2022-06-07T18:42+0500
2022-06-07T18:42+0500
общество
студенты
вуз
министр
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ТАШКЕНТ, 7 июн – Sputnik. С нового учебного года перевод учащихся из одного вуза в другой будет возможен только в двух случаях: замужество и переезд студентки или перевод государственного служащего на работу в другой регион.Ни при каких других обстоятельствах студенты не смогут перевестись в другое учебное заведение.Об этом сообщил сегодня на сегодняшнем пленарном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса министр высшего и среднего специального образования Абдукодир Тошкулов.Для перевода необходимо получить письменное разрешение Министерства.По словам министра, в этом году заявки на перевод подали около 150 тысяч студентов. Это почти равно годовой квоте.При поступлении студенты выбирают самые легкие направления с низкими конкурсами, затем со второго курса планируют перейти на направления с более высоким спросом. Этой тенденции поставят точку.Вместо перевода предлагается использовать академическую мобильность.Читайте также: Вузы Самарканда и Петербурга договорились о сотрудничестве
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MIA „Rosiya Segodnya“
студенты, вуз, министр
Кто может перевестись в другой вуз – министр высшего образования
Вместо перевода из одного учебного заведения в другое будут шире внедрять академическую мобильность.
ТАШКЕНТ, 7 июн – Sputnik. С нового учебного года перевод учащихся из одного вуза в другой будет возможен только в двух случаях: замужество и переезд студентки или перевод государственного служащего на работу в другой регион.
Ни при каких других обстоятельствах студенты не смогут перевестись в другое учебное заведение.
Об этом сообщил сегодня на сегодняшнем пленарном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса министр высшего и среднего специального образования Абдукодир Тошкулов.
Для перевода необходимо получить письменное разрешение Министерства.
По словам министра, в этом году заявки на перевод подали около 150 тысяч студентов. Это почти равно годовой квоте.
При поступлении студенты выбирают самые легкие направления с низкими конкурсами, затем со второго курса планируют перейти на направления с более высоким спросом. Этой тенденции поставят точку.
Вместо перевода предлагается использовать академическую мобильность.
Для справки: студенты, участвующие в программах академической мобильности, как правило делятся на две группы: те, кто отправляются на учебу в другие вузы по собственной инициативе и за собственные средства, и те, кто участвует в программах студенческого обмена.