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Кто может перевестись в другой вуз – министр высшего образования
Кто может перевестись в другой вуз – министр высшего образования
Вместо перевода из одного учебного заведения в другое будут шире внедрять академическую мобильность.
2022-06-07T18:42+0500
2022-06-07T18:42+0500
общество
студенты
вуз
министр
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ТАШКЕНТ, 7 июн – Sputnik. С нового учебного года перевод учащихся из одного вуза в другой будет возможен только в двух случаях: замужество и переезд студентки или перевод государственного служащего на работу в другой регион.Ни при каких других обстоятельствах студенты не смогут перевестись в другое учебное заведение.Об этом сообщил сегодня на сегодняшнем пленарном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса министр высшего и среднего специального образования Абдукодир Тошкулов.Для перевода необходимо получить письменное разрешение Министерства.По словам министра, в этом году заявки на перевод подали около 150 тысяч студентов. Это почти равно годовой квоте.При поступлении студенты выбирают самые легкие направления с низкими конкурсами, затем со второго курса планируют перейти на направления с более высоким спросом. Этой тенденции поставят точку.Вместо перевода предлагается использовать академическую мобильность.Читайте также: Вузы Самарканда и Петербурга договорились о сотрудничестве
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студенты, вуз, министр

Кто может перевестись в другой вуз – министр высшего образования

18:42 07.06.2022
© Фото: Минвуз УзбекистанаМинистр высшего и среднего специального образования Узбекистана Абдукодир Тошкулов
Министр высшего и среднего специального образования Узбекистана Абдукодир Тошкулов - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.06.2022
© Фото: Минвуз Узбекистана
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Вместо перевода из одного учебного заведения в другое будут шире внедрять академическую мобильность.
ТАШКЕНТ, 7 июн – Sputnik. С нового учебного года перевод учащихся из одного вуза в другой будет возможен только в двух случаях: замужество и переезд студентки или перевод государственного служащего на работу в другой регион.
Ни при каких других обстоятельствах студенты не смогут перевестись в другое учебное заведение.
Об этом сообщил сегодня на сегодняшнем пленарном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса министр высшего и среднего специального образования Абдукодир Тошкулов.
Для перевода необходимо получить письменное разрешение Министерства.
По словам министра, в этом году заявки на перевод подали около 150 тысяч студентов. Это почти равно годовой квоте.
При поступлении студенты выбирают самые легкие направления с низкими конкурсами, затем со второго курса планируют перейти на направления с более высоким спросом. Этой тенденции поставят точку.
Вместо перевода предлагается использовать академическую мобильность.

Для справки: студенты, участвующие в программах академической мобильности, как правило делятся на две группы: те, кто отправляются на учебу в другие вузы по собственной инициативе и за собственные средства, и те, кто участвует в программах студенческого обмена.

Читайте также: Вузы Самарканда и Петербурга договорились о сотрудничестве
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