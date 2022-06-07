https://uz.sputniknews.ru/20220607/shavkat-mirziyoev-oznakomilsya-s-proektami-po-razvitiyu-obschestvennogo-transporta-25084977.html
Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами по развитию общественного транспорта
Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами по развитию общественного транспорта
Как в Ташкенте будут решать проблемы с перегруженностью общественного транспорта.
2022-06-07T08:07+0500
2022-06-07T08:07+0500
2022-06-07T08:07+0500
общество
ташкент
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
ташкентский метрополитен
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ТАШКЕНТ, 7 июн – Sputnik. Президенту Шавкату Мирзиёеву представили планы по открытию новых автобусных маршрутов, включая из Ташкентской области, которые будут связаны со станциями метро. А также меры по повышению уровня пользования метрополитеном. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Так, в районах, недостаточно охваченных общественным транспортом, откроют 12 новых автобусных маршрутов и экспресс-маршруты по 9 основным дорогам из Ташкентской области в столицу.Ташкентским государственным транспортным университетом совместно с зарубежными специалистами разработаны меры по повышению уровня пользования метрополитеном.В частности, открыть дополнительные маршруты общественного транспорта и соединить их со станциями метро с низкой нагрузкой, увеличить количество вагонов метросоставов до 5 и сократить интервал их движения.В результате себестоимость работы метро, расходы населения на общественный транспорт и время ожидания значительно сократятся.Одобрив эти предложения, президент также подчеркнул важность создания условий для проезда жителей махаллей до метро, создании автомобильных и велосипедных парковок рядом со станциями.Он поручил расширить парк электробусов, подготовить специалистов по их техническому обслуживанию и ускорить строительство трамвайной линии.Также президент проинспектировал работы строительства надземного кольцевого метро Ташкента.Напомним, в 2020 году завершился первый этап строительства надземного кольцевого метро Ташкента от станции "Дустлик-2" до станции "Куйлюк". В настоящее время идет второй этап – от массива Куйлюк до 5-й станции Сергелийской ветки.Читайте также: Шавкат Мирзиёев определил новые условия для развития туризма
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ташкент, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, ташкентский метрополитен
Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами по развитию общественного транспорта
Как в Ташкенте будут решать проблемы с перегруженностью общественного транспорта, читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 7 июн – Sputnik.
Президенту Шавкату Мирзиёеву представили планы по открытию новых автобусных маршрутов, включая из Ташкентской области, которые будут связаны со станциями метро. А также меры по повышению уровня пользования метрополитеном. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
Так, в районах, недостаточно охваченных общественным транспортом, откроют 12 новых автобусных маршрутов и экспресс-маршруты по 9 основным дорогам из Ташкентской области в столицу.
Ташкентским государственным транспортным университетом совместно с зарубежными специалистами разработаны меры по повышению уровня пользования метрополитеном.
В частности, открыть дополнительные маршруты общественного транспорта и соединить их со станциями метро с низкой нагрузкой, увеличить количество вагонов метросоставов до 5 и сократить интервал их движения.
В результате себестоимость работы метро, расходы населения на общественный транспорт и время ожидания значительно сократятся.
Одобрив эти предложения, президент также подчеркнул важность создания условий для проезда жителей махаллей до метро, создании автомобильных и велосипедных парковок рядом со станциями.
Он поручил расширить парк электробусов, подготовить специалистов по их техническому обслуживанию и ускорить строительство трамвайной линии.
Также президент проинспектировал работы строительства надземного кольцевого метро Ташкента.
– Прежде у нас не было практики строительства надземного метро. Сейчас мы создаем новую историю. Поэтому необходимо вновь серьезно рассмотреть прочность сооружений. Во-вторых, в метро, на станциях должно быть больше современных, электронных услуг, – сказал Шавкат Мирзиёев.
Напомним, в 2020 году завершился первый этап строительства надземного кольцевого метро Ташкента от станции "Дустлик-2" до станции "Куйлюк". В настоящее время идет второй этап – от массива Куйлюк до 5-й станции Сергелийской ветки.