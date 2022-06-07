https://uz.sputniknews.ru/20220607/uzbekistan-pobedil-srazu-v-trex-nominatsiyax-mejdunarodnogo-turistskogo-festivalya-25090934.html
Узбекистан победил сразу в трех номинациях Международного туристского фестиваля
Узбекистан победил сразу в трех номинациях Международного туристского фестиваля
Преимущество фестиваля - возможность представить туристский потенциал своей страны.
2022-06-07T12:52+0500
2022-06-07T12:52+0500
2022-06-07T13:24+0500
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туризм
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ТАШКЕНТ, 7 июн - Sputnik. Узбекистан занял первое место сразу в трех номинациях V Международного туристского фестиваля видео, фото и анимации "Диво Евразии-2021", который прошел в российском городе Владивостоке. Об этом сообщили организаторы на своем портале.Всего в масштабном туристском форуме участвовали около 1,9 тыс. проектов из восьми стран мира.Как отмечают организаторы, в числе задач конкурса - собрать наиболее полную информацию о турпотенциале стран Евразии для создания специального путеводителя в мобильном приложении и печатном издании. По итогам конкурса, видеоролики от национального PR-центра Узбекистана заняли первое место в следующих категориях и номинациях: Помимо того, Узбекистан занял второе место в номинации:Туристские продукты - "Культурно-познавательный туризм": 1 место - Исторические объекты Сахалина, Сахалинская область, Россия, 2 место - Цивилизация Востока, Узбекистан, 3 место - Коломенский трамвай желаний, Московская область.Работы победителей конкурса разместят для показа на 10 видеоканалах "Диво России" и "Диво Евразии", сайтах конкурса и других СМИ.Читайте также:В июне стартует фестиваль "Чимганское эхо-2022"Театральные премьеры в Узбекистане: панорама мировой и национальной классики
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Узбекистан победил сразу в трех номинациях Международного туристского фестиваля
12:52 07.06.2022 (обновлено: 13:24 07.06.2022)
Главное преимущество фестиваля во Владивостоке - возможность представить туристский потенциал своей страны.
ТАШКЕНТ, 7 июн - Sputnik.
Узбекистан занял первое место сразу в трех номинациях V Международного туристского фестиваля видео, фото и анимации "Диво Евразии-2021", который прошел в российском городе Владивостоке. Об этом сообщили организаторы на своем портале
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Всего в масштабном туристском форуме участвовали около 1,9 тыс. проектов из восьми стран мира.
Как отмечают организаторы, в числе задач конкурса - собрать наиболее полную информацию о турпотенциале стран Евразии для создания специального путеводителя в мобильном приложении и печатном издании.
По итогам конкурса, видеоролики от национального PR-центра Узбекистана заняли первое место в следующих категориях и номинациях:
туристские направления - "Страны": Узбекистан - 1 место, Россия - 2 место, Китай - 3 место;
туристские направления - "Города": 1 место - Самарканд, (Узбекистан), 2 место - Пенза (Россия) 3 место - Тольятти (Россия);
туристские продукты - "Этнический туризм (в том числе легенды и мифы)": 1 место - Бренд истории Узбекистана, 2 место - Беларусь — страна древних традиций, 3 место - Таинственное Сазанье, Пензенская область, Россия.
Помимо того, Узбекистан занял второе место в номинации:
Туристские продукты - "Культурно-познавательный туризм": 1 место - Исторические объекты Сахалина, Сахалинская область, Россия, 2 место - Цивилизация Востока, Узбекистан, 3 место - Коломенский трамвай желаний, Московская область.
Работы победителей конкурса разместят для показа на 10 видеоканалах "Диво России" и "Диво Евразии", сайтах конкурса и других СМИ.