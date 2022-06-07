https://uz.sputniknews.ru/20220607/uzbekistan-pobedil-srazu-v-trex-nominatsiyax-mejdunarodnogo-turistskogo-festivalya-25090934.html

Узбекистан победил сразу в трех номинациях Международного туристского фестиваля

Узбекистан победил сразу в трех номинациях Международного туристского фестиваля

Преимущество фестиваля - возможность представить туристский потенциал своей страны.

2022-06-07T12:52+0500

2022-06-07T12:52+0500

2022-06-07T13:24+0500

культура

узбекистан

фестиваль

владивосток

туризм

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ТАШКЕНТ, 7 июн - Sputnik. Узбекистан занял первое место сразу в трех номинациях V Международного туристского фестиваля видео, фото и анимации "Диво Евразии-2021", который прошел в российском городе Владивостоке. Об этом сообщили организаторы на своем портале.Всего в масштабном туристском форуме участвовали около 1,9 тыс. проектов из восьми стран мира.Как отмечают организаторы, в числе задач конкурса - собрать наиболее полную информацию о турпотенциале стран Евразии для создания специального путеводителя в мобильном приложении и печатном издании. По итогам конкурса, видеоролики от национального PR-центра Узбекистана заняли первое место в следующих категориях и номинациях: Помимо того, Узбекистан занял второе место в номинации:Туристские продукты - "Культурно-познавательный туризм": 1 место - Исторические объекты Сахалина, Сахалинская область, Россия, 2 место - Цивилизация Востока, Узбекистан, 3 место - Коломенский трамвай желаний, Московская область.Работы победителей конкурса разместят для показа на 10 видеоканалах "Диво России" и "Диво Евразии", сайтах конкурса и других СМИ.Читайте также:В июне стартует фестиваль "Чимганское эхо-2022"Театральные премьеры в Узбекистане: панорама мировой и национальной классики

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узбекистан, фестиваль, владивосток, туризм