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В Узбекистане испытывают сорта цветного хлопка - фото
В Узбекистане испытывают сорта цветного хлопка - фото
В палитре окрасов: светло-коричневый, темно-коричневый, красноватый, желтый, светло-зеленый, темно-зеленый цвета.
2022-06-07T17:41+0500
2022-06-07T17:41+0500
общество
хлопок
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 7 июня - Sputnik. Селекционеры Узбекистана проводят испытания новых сортов хлопчатника, дающего цветной хлопок. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства республики.По данным ведомства, научные изыскания проходят на испытательном поле лаборатории "Биотехнология хлопка" НИИ селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка.Всего в палитре окрасов хлопчатника шесть оттенков: светло-коричневый, темно-коричневый, красноватый, желтый, светло-зеленый, темно-зеленый. В ближайшее время ученые планируют увеличить число естественных окрасов.В своих научных исследованиях ученые применяют современные методы молекулярной генетики, физиологии, биохимии и селекции. Конечная цель испытаний - улучшить ключевые показатели качества волокна: его длину, прочность и микронейры, а также повысить плодородность сортов в целом.Первые обширные изыскания по выращиванию естественно окрашенных сортов хлопка провели еще в 50-е и 60-е годы. Однако с развитием химической промышленности и созданием искусственных красителей спрос на цветные виды хлопка исчез. Интерес к производству экологически чистого и органического текстиля возобновился только в последние годы. Дело в том, что химическая переработка хлопкового волокна требует большого количества воды, энергии, химикатов и других ресурсов. При этом из-за использования вредных химических красителей и побочных продуктов процесс окрашивания серьезно загрязняет окружающую среду.В пользу выращивания органического хлопка говорит и такой фактор, как практическое полное отсутствие потребности в пестицидах и инсектицидах.Ранее мы сообщали, что ученый из Узбекистана, доктор сельскохозяйственных наук Ойбек Кимсанбаев совместно с коллегами вывел сорта цветного хлопка восьми оттенков на базе Волгоградского аграрного университета.Напомним, в Узбекистане текстильную продукцию сегодня производят 5 342 предприятия. Больше всего пошивом текстиля занимаются три региона – Ташкент, Ферганская и Андижанская области. На них суммарно приходится 2 223 компании.Основным покупателем для узбекистанских производителей является Россия – только за январь этого года она закупила текстильной продукции на $39,4 млн.Читайте также: В Узбекистане вывели новый сорт помидоров
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хлопок, узбекистан

В Узбекистане испытывают сорта цветного хлопка - фото

17:41 07.06.2022
© Пресс-служба министерства сельского хозяйства УзбекистанаВ Узбекистане тестируют сорта цветного хлопка
В Узбекистане тестируют сорта цветного хлопка - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.06.2022
© Пресс-служба министерства сельского хозяйства Узбекистана
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В палитре окрасов: светло-коричневый, темно-коричневый, красноватый, желтый, светло-зеленый, темно-зеленый цвета.
ТАШКЕНТ, 7 июня - Sputnik. Селекционеры Узбекистана проводят испытания новых сортов хлопчатника, дающего цветной хлопок. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства республики.
По данным ведомства, научные изыскания проходят на испытательном поле лаборатории "Биотехнология хлопка" НИИ селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка.
© Пресс-служба министерства сельского хозяйства УзбекистанаВ Узбекистане тестируют сорта цветного хлопка
В Узбекистане тестируют сорта цветного хлопка - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.06.2022
В Узбекистане тестируют сорта цветного хлопка
© Пресс-служба министерства сельского хозяйства Узбекистана
Всего в палитре окрасов хлопчатника шесть оттенков: светло-коричневый, темно-коричневый, красноватый, желтый, светло-зеленый, темно-зеленый. В ближайшее время ученые планируют увеличить число естественных окрасов.
В своих научных исследованиях ученые применяют современные методы молекулярной генетики, физиологии, биохимии и селекции. Конечная цель испытаний - улучшить ключевые показатели качества волокна: его длину, прочность и микронейры, а также повысить плодородность сортов в целом.
© Пресс-служба министерства сельского хозяйства УзбекистанаВ Узбекистане тестируют сорта цветного хлопка
В Узбекистане тестируют сорта цветного хлопка - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.06.2022
В Узбекистане тестируют сорта цветного хлопка
© Пресс-служба министерства сельского хозяйства Узбекистана
Первые обширные изыскания по выращиванию естественно окрашенных сортов хлопка провели еще в 50-е и 60-е годы. Однако с развитием химической промышленности и созданием искусственных красителей спрос на цветные виды хлопка исчез. Интерес к производству экологически чистого и органического текстиля возобновился только в последние годы.
Дело в том, что химическая переработка хлопкового волокна требует большого количества воды, энергии, химикатов и других ресурсов. При этом из-за использования вредных химических красителей и побочных продуктов процесс окрашивания серьезно загрязняет окружающую среду.
© Пресс-служба министерства сельского хозяйства УзбекистанаВ Узбекистане тестируют сорта цветного хлопка
В Узбекистане тестируют сорта цветного хлопка - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.06.2022
В Узбекистане тестируют сорта цветного хлопка
© Пресс-служба министерства сельского хозяйства Узбекистана
В пользу выращивания органического хлопка говорит и такой фактор, как практическое полное отсутствие потребности в пестицидах и инсектицидах.
Ранее мы сообщали, что ученый из Узбекистана, доктор сельскохозяйственных наук Ойбек Кимсанбаев совместно с коллегами вывел сорта цветного хлопка восьми оттенков на базе Волгоградского аграрного университета.
Напомним, в Узбекистане текстильную продукцию сегодня производят 5 342 предприятия. Больше всего пошивом текстиля занимаются три региона – Ташкент, Ферганская и Андижанская области. На них суммарно приходится 2 223 компании.
Основным покупателем для узбекистанских производителей является Россия – только за январь этого года она закупила текстильной продукции на $39,4 млн.
Читайте также: В Узбекистане вывели новый сорт помидоров
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