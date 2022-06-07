https://uz.sputniknews.ru/20220607/v-uzbekistane-mogut-ujestochit-nakazanie-za-nezakonnuyu-vyrubku-derevev-25096243.html

В Узбекистане могут ужесточить наказание за незаконную вырубку деревьев

В Узбекистане могут ужесточить наказание за незаконную вырубку деревьев

Депутаты предложили увеличить штрафы за незаконную вырубку и повреждение либо пересадку растений

2022-06-07T15:18+0500

2022-06-07T15:18+0500

2022-06-07T15:18+0500

общество

узбекистан

деревья

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ТАШКЕНТ, 7 июн – Sputnik. Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса выступили с предложением увеличить размеры штрафов за незаконную вырубку, раскорчевку, повреждение, уничтожение, либо пересадку в другое место деревьев и кустарников, других растений и молодняка, сообщает корреспондент Sputnik.Как отметили парламентарии, в Узбекистане срок действия объявленного моратория на вырубку ценных пород деревьев и кустарников продлен на бессрочный период.Разработанный проект закона "О внесении изменений и дополнения в Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности" направлен на то, чтобы предотвратить ухудшение общей экологической обстановки.Документ также определяет меры за повторно совершенное правонарушение в течение года после применения административного наказания в виде ареста до пятнадцати суток.На днях столичный хокимият призвал жителей активно защищать деревья. Специальный раздел на портале "Xalq Nazorati" создан для обработки сигналов о бетонировании деревьев и помогает оперативно связаться с непосредственными исполнителями.Читайте также: Сколько винограда планируют собрать в Узбекистане в 2022 году

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узбекистан, деревья