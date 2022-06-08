https://uz.sputniknews.ru/20220608/amerikanskiy-professor-sravnil-uscherb-ot-sanktsiy-dlya-rossii-i-zapada-25112266.html

Американский профессор сравнил ущерб от санкций для России и Запада

Американский профессор сравнил ущерб от санкций для России и Запада

По его словам, наибольший ущерб от западных санкций понесет не Россия, а остальной мир.

2022-06-08T08:49+0500

2022-06-08T08:49+0500

2022-06-08T08:49+0500

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санкции

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ТАШКЕНТ, 8 июн – Sputnik. Россия понесет издержки от западных санкций, однако они "меркнут" на фоне того, что ожидает весь остальной мир. Об этом заявил в интервью Asia Times профессор прикладной экономики, основатель Института прикладной экономики, глобального здравоохранения и изучения предпринимательства Джонса Хопкинса Стив Ханке, сообщает РИА Новости.По мнению профессора, санкции против России оказались контрпродуктивными и совершенно неэффективными в вопросе достижения заявленной цели – "изменения поведения" Москвы.Отвечая на вопрос о цене этих санкций для США, ЕС и всего мира, Ханке отметил, что по этому вопросу есть оценки только от инвестиционных банков, центральных банков, международных организаций, таких как МВФ, и различных НПО.По его словам, хотя экономические издержки для Москвы окажутся значительными, они "меркнут" по сравнению с последствиями, с которыми столкнутся те, кто находятся за пределами России.Ханке также указал, что запреты на российские энергоресурсы и их транспортировку окажут "очень негативное и серьезное" влияние на страны Евросоюза, за исключением Венгрии.При этом профессор раскритиковал заявления президента США Джо Байдена о том, что инфляция в США якобы спровоцирована действиями России. Ханке подчеркнул, что проблемы в США вызваны действиями администраций Байдена и Дональда Трампа, которые во время пандемии печатали и тратили деньги, как "пьяные матросы".После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву.Брюссель всерьез рассматривает вариант отказаться от российских нефти и газа. На прошлой неделе постпреды ЕС утвердили шестой пакет санкций, в том числе нефтяное эмбарго, отключение от SWIFT Сбербанка, еще двух российских и одного белорусского банков. При этом Венгрия заявляла, что согласится на новые антироссийские санкции, только если ей предоставят гарантии поставок топлива.Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России— долгосрочная стратегия недружественных стран, а основная цель США и Европы— ухудшить жизнь миллионов людей.Читайте также: The Guardian: от санкций больше вреда, чем пользыБайден объявил режим ЧС из-за угрозы дефицита электромощностей

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россия, сша, запад, санкции